Teröristlerin taciz ateşine Mehmetçik'ten karşılık
Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevli güvenlik güçlerine Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine karşılık verildi
|18 Mayıs 2019 14:08
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Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevli güvenlik güçlerine Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce saldırı ve taciz ateşi gerçekleştirildiği belirtildi.
Bilgilendirmede, teröristlere bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılığın verildiği ifade edildi.
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