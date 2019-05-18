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Teröristlerin taciz ateşine Mehmetçik'ten karşılık

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevli güvenlik güçlerine Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine karşılık verildi
 18 Mayıs 2019 14:08
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Teröristlerin taciz ateşine Mehmetçik'ten karşılık

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevli güvenlik güçlerine Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce saldırı ve taciz ateşi gerçekleştirildiği belirtildi.

Bilgilendirmede, teröristlere bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılığın verildiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı
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