Irak'ın kuzeyinde mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi
Gara bölgesine düzenlenen harekatta terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi
|18 Mayıs 2019 14:33
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler, hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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