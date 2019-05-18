İstanbul Belediyesi'nden Ramazan'a özel site
|18 Mayıs 2019 14:33
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak organize ettiği etkinliklerden vatandaşların daha kolay bilgi sahibi olabilmesi için internet sitesi kurdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan kapsamında Yenikapı, Maltepe ve Sultanahmet'te, tasavvuf müziğinden şiir dinletilerine, çocuklara yönelik faaliyetlerden geleneksel görsel sanatlara kadar birçok kültür ve sanat etkinliği düzenleniyor.
İstanbulluların, ramazan etkinliklerinden daha kolay bilgi sahibi olması için "https://istanbuldaramazan.ibb.istanbul" adresli internet sitesi kuruldu. Sitede, Yenikapı, Maltepe ve Sultanahmet'teki tüm etkinlikler ayrı kategoride toplandı.
Ramazan süresince nerede, ne zaman, hangi saatte, hangi etkinliğin yapılacağının ayrıntılı olarak paylaşıldığı sitede ayrıca İstanbul genelinde İBB'nin iftar çadırları hakkında bilgi de yer alıyor
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