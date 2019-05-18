Meteorolojiden sağanak uyarısı

ENGELLİ AYLIĞIYLA NORMAL EMEKLİ AYLIĞI ARASINDA FARK OLUR MU? Aylık bağlanması ve emekli ikramiyesinde hesaplanma sistemi aynıdır, hiçbir fark bulunmaz. Sadece farklılık olarak engellilik, malullük ve normal emeklilik hesaplanmasında esas alınan hizmet süresinin azlığı veya fazlalığı olur