Borçlu olduğu kişiyi öldürüp dere yatağına atmış
|18 Mayıs 2019 14:42
|Yazdır
Aydın'ın Buharkent ilçesinde 9 gündür aranan Mehmet Çakıray'ın alacaklı olduğu kişi tarafından Denizli'nin Sarayköy ilçesinde öldürülerek dere yatağına atıldığı ortaya çıktı.
Buharkent ilçesinde 9 Mayıs'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Mehmet Çakıray'ın (34) bulunması için çalışma başlatan polis, cep telefonuyla son görüşmeyi yaptığı Osman Erçin'in (27) ifadesine başvurdu.
Çakıray ile ilgili bilgi alınamaması nedeniyle serbest bırakılan Erçin'in önceki haftalarda ilçede silah aradığını öğrenen Sarayköy İlçe Jandarma ekipleri, kendisini yeniden gözaltına aldı.
Zanlının, Mehmet Çakıray'ı Denizli'nin Sarayköy ilçesinde öldürerek cesedini dere yatağına attığını itiraf etmesi üzerine Gerali Mahallesi'nde yapılan araştırmada cesede ulaşıldı.
Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Erçin'in, 15 bin lira borçlu olduğu Çakıray'ı define arama bahanesiyle olay yerine götürerek, av tüfeğiyle öldürdüğünü ve cesedi dere yatağına bırakıp kaçtığını söylediği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eşine şiddet uygulayan kadına 6 ay uzaklaştırma
18 Mayıs 2019 12:34
|Memurlar Lokali adı altında kumar
18 Mayıs 2019 12:31
|'Sen öleceksin!..diyerek bıçakladı'
18 Mayıs 2019 12:25
|Siirt merkezli tefecilik operasyonunda 17 kişi tutuklandı
18 Mayıs 2019 12:18
|Siyanürle öldürülen annenin son sözü: Abini ihbar etme!
18 Mayıs 2019 10:26
|Huzurevinde 17 günde 10 ölüm
18 Mayıs 2019 10:12
|Başkentte sigara denetmeni uyuşturucu satarken yakalandı
18 Mayıs 2019 10:11
|Malatya'da faciadan dönüldü, yolcu treni otomobile çaptı
18 Mayıs 2019 08:45
|Bursa'da büyükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü
18 Mayıs 2019 08:40
|'Binbir Surat' Müslüm
18 Mayıs 2019 08:25