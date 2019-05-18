1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Topçu: YSK Milli irade gaspçılarına suçüstü yaptı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Yargı 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da sandıklarda milli irade gaspı yapanlara suçüstü yapmış, milletin hukuku ve siyasi iradesi korunmuştur" dedi
 18 Mayıs 2019 14:57
Yazdır
Topçu: YSK Milli irade gaspçılarına suçüstü yaptı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Siteler Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Tosun ve yönetiminin düzenlemiş olduğu iftar davetine katıldı. Topçu programda gazetecilerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimleri sorusu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

YSK üyelerini hedef göstermenin siyasi akıl tutulması olduğunu belirten Topçu, "Bu hukuk tanımazlıktır. Yargı 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da sandıklarda milli irade gaspı yapanlara suçüstü yapmış, milletin hukuku ve siyasi iradesi korunmuştur" şeklinde konuştu.

"Feryadın nedeni; 23 Haziran'da Yıldırım'ın çarpacak olmasıdır"

Topçu, YSK üyelerine tehdit ve hakaretle, isim isim hedef göstermekle işlenmiş sandık suçunu örtmenin mümkün olmadığını söyleyerek "Kandil, Pensilvanya ve bazı batı merkezlerini çok üzen YSK kararı milletimizin sinesinde memnuniyetle karşılanmıştır. Feryadın nedeni; 31 Mart'ta sandıklarda allem edip kalem edip milli iradeyi gasp etmeye çalışanları 23 Haziran'da Yıldırım'ın çarpacak olmasıdır. Feryatlar Kandil'den de Pensilvanya'dan da Berlin'den de Paris'ten de gelse Türkiye hukuk devleti olmasının gereğini yapmıştır" diye konuştu.

Topçu iftar sonrası, Ankara Sanayici ve İş adamları Derneği (ASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu ve yönetim kurulunun düzenleyeceği sahur programına katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milletvekilini hüngür hüngür ağlatan açılış
18 Mayıs 2019 15:47		 Mazbatası iptal edilen AK Parti'li Başkandan YSK'ya tepki
18 Mayıs 2019 14:16
STEM eğitim modelinde Muş, Kayseri ve Eskişehir ilk üçte
18 Mayıs 2019 13:30		 'En büyük hedefimiz gençliğin önünü açmak'
18 Mayıs 2019 13:18
'İstanbul bir ideolojik kavganın merkezi haline getirilmesin'
18 Mayıs 2019 12:37		 YÖK'ün uyarısına rağmen, hala göreve iade etmedi
18 Mayıs 2019 12:03
Bakan Ersoy'dan 'Uluslararası Müzeler Günü' mesajı
18 Mayıs 2019 10:22		 AK Parti yerel yönetimler kolları sıvadı
18 Mayıs 2019 08:55
Hedef tepkili ve küskün seçmen
18 Mayıs 2019 08:50		 Yıldırım'dan hoşgörü dersi
18 Mayıs 2019 08:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:23 - Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 7 yaralı16:19 - Canan Karatay, kalbi koruyan besinleri açıkladı16:15 - Elektriği bedavaya getirdi, tek kuruş ödemiyor16:11 - Hatay'dan acı haber: Bir asker şehit oldu16:07 - Şehit komiser yardımcısı için tören düzenlendi16:03 - Suriyeliler bayram dolayısıyla ülkelerine gidiyor15:59 - Ateşe atılan sprey kutusu Tayfun'u bu hale getirdi15:55 - Van'da her türlü gösteri ve yürüyüş yasaklandı15:51 - Sisteme girdi, ezanı erken okudu, orucu erken açtılar15:47 - Milletvekilini hüngür hüngür ağlatan açılış
15:43 - Araba satacaklar dikkat! Bir mesajla aracından oldu15:39 - Kapadokya'da evin altından yeraltı şehri çıktı15:35 - 'İngiliz turistler, Antalya'yı yeniden keşfediyor'15:31 - Asya'dan Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım15:27 - 93 yıllık çınar 'derman' olmaya devam ediyor15:23 - Tüpraş'ta toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor15:20 - Bu işi yapan artık bir elin parmaklarını geçmiyor15:14 - Şehidin astsubay'ın baba ocağına ateş düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Siyanürle öldürülen annenin son sözü: Abini ihbar etme!
Bakan Ziya Selçuk, liselerde yeni modeli açıkladı
Sağlık Bakanlığı, iller arası nakiller için 9.526 boş kadro ilan etti
Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek
Ölmek üzere olan profesöre eski yazılarını hatırlattı
İşte yeni dönemde lisede seçilecek dersler
Ders sayısı azalıyor, seçmeli ders geliyor
Sıfır araçta 5 bin lira müjdesi: Hurda indirimi 15 bin liraya çıkıyor
PKK operasyonunda 1 komiser yrd. şehit 2 polis yaralı
YÖK'ün uyarısına rağmen, hala göreve iade etmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anlam karmaşası 2
caf caf 6
korku inşa etmek 7
challenge 2
Kuzu kulağı 1
alarmı duymamak 2
Mario Balotelli 1
kemal sunal 2
İnsan ilişkilerinde sık yapılan hatalar 1
16.05.2019 binali yıldırım'ın protesto edilmesi 5
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam