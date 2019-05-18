Başkent'te dolu aniden bastırınca vatandaşlar zor anlar yaşadı
Başkentte öğle saatlerinde bastıran dolu yayalara ve araçlara zor anlar yaşattı
|18 Mayıs 2019 15:00
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