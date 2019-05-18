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Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya, toprağa verildi

Şehit Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, memleketi Çorum'un Kargı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı
 18 Mayıs 2019 15:05
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Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya, toprağa verildi

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın naaşı, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Trabzon'daki törenin ardından uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, buradan kara yoluyla konvoy eşliğinde doğum yeri olan Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Dere köyüne götürüldü.

Türk bayrağına sarılı şehidin tabutu, babaevi önünde helallik alınmasının ardından köy camisi yanındaki alana getirildi.

Şehidin annesi Hatice, babası Şaban, eşi Seyhan ile çocukları Ramazan, Mete ve Ahmet Kapaklıkaya'nın isteği üzerine çadır içinde şehit Kapaklıkaya'nın tabutu açılarak, yüzü gösterildi. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine katılan Jandarma Özel Asayiş Komutanı (JÖAK) Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, baba Şaban Kapaklıkaya ile aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Mezarlıktaki defin töreninin ardından şehit Eyüp Kapaklıkaya için askerler tarafından saygı atışı yapıldı, tabut üzerindeki Türk bayrağı da şehidin ailesine takdim edildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile vatandaşlar katıldı.

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında dün akıntıya kapılan 2 asker şehit olmuştu.
Anadolu Ajansı
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