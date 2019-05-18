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Öğrenciler okulda yetiştirdikleri fideleri pazarda satıyor

Bandırma'da sınıfta yetiştirdikleri sebze fidelerini satıp girişimciliği kısmen deneyimleyen ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri, kazandıkları parayla okulun bahçesinde kendilerine ayrılan alana sera kurmayı hedefliyor
 18 Mayıs 2019 15:07
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Öğrenciler okulda yetiştirdikleri fideleri pazarda satıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi, tohumdan yetiştirdikleri fideleri pazarda satarak girişimciliğin en önemli aşamalarından pazarlama sürecini deneyimledi.

Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi kapsamında, Bandırma ilçesi Kayacık Mahallesi'nde TOKİ konutları bölgesindeki Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu'nda uygulama yapıldı.

"Küçüğüm deme girişimciyim de" temalı uygulamada okulun 4/A sınıfındaki 20 öğrenci, öğretmenleri Emel Bingül'ün organizasyonuyla tohumdan sebze fidesi üretti. Öğrenciler daha sonra bu fideleri pazara götürerek açtıkları tezgahta sattı.

Öğretmen Emel Bingül, gazetecilere yaptığı açıklamada, sonuç değil süreç odaklı bu projeyle çocuklara küçük yaşlardan başlayarak girişimcilik bilinci kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocukların saksı ve kaplarda biber, domates, balkabağı, bamya gibi sebze fidelerini yetiştirdiğini belirten Bingül, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz yetiştirdikleri fidelerin satışını Bandırma Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirerek girişimciliğin en önemli aşamalarından biri olan satış ve pazarlama sürecini tecrübe ettiler. Amacımız, satıştan elde edeceğimiz geliri okul bahçesinde bize ayrılan alanda sera kurup yatırıma dönüştürerek öğrencilerimizin girişimciliğin bütün aşamalarını tecrübe etmelerini sağlamak. Sera sürecinde ise dedelerimizden, ninelerimizden bizlere miras kalan, genetiğine müdahale edilmemiş yerli tohumla üretim gerçekleştirmek."
Anadolu Ajansı
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