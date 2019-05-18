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Şehidin astsubay'ın baba ocağına ateş düştü

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan astsubayın babasına acı haber verildi. Şehidin inşaat halindeki babaocağına türk bayrağı asıldı
 18 Mayıs 2019 15:14
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Şehidin astsubay'ın baba ocağına ateş düştü

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan astsubayın babasına acı haber verildi. Şehidin inşaat halindeki babaocağına türk bayrağı asıldı

Bayburt Aydıntepe ilçesi Dumlu mah. mülki sınırları içerisinde 10 Mayıs 2019 cuma günü suya düşerek kaybolan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında suya kapılarak şehit olan iki askerden biri olan ve Ankara Jandarma Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelme'in(32) şehadet haberi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan baba Şemsettin Gidergelmez'e verildi. Mersin Silifke'de yaşayan ve İslahiye ilçesinde bir akrabasının evinde kalan şehidin babasına acı haber, İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 2. Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Ecrinogulları, İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, Jandarma Bölük Komutanı Ümit Tahta tarafından verildi.

Şehidin anne ve babasının Mersin Silifke'de yaşadığı öğrenilirken, baba Şemsettin'in yaklaşık bir yıl önce Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden emekli olarak, memleketi İslahiye ilçesi İdili Mahallesinde ev inşa ettirdikleri belirtildi. İdili Mahallesindeki bir yakınlarında kalan şehidin babasına acı haber verilmesinin ardından inşaat halindeki eve ise Türk Bayrağı asıldıç

Şehidin Kahramanmaraş'ta öxğretmen olarak görev yapan Hasan Gidergelmez de şehadet haberinin verilmesinin ardından baba ocağına gelerek, göz yaşı döktü.

Öte yandan şehidin evli bir çocuk sahibi olduğu belirtilirken eşi Ayşegül ile 3 yaşındaki oğlu Hamza'nın ise Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

Yarın tören ile defin edileek

Şehidin cenazesinin yarın memleketi İslahiye'deki Sıdıka Tayyar camisinde kılınacak ikindi namazını müteakiben İslahiye Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defin edileceğ duyuruldu.
İhlas Haber Ajansı
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