1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

93 yıllık çınar 'derman' olmaya devam ediyor

Emektar eczacı 93 yaşındaki Niyaz Dermancı, eczanesinde 74 yıldır Ankaralıların dertlerine deva oluyor
 18 Mayıs 2019 15:27
Yazdır
93 yıllık çınar 'derman' olmaya devam ediyor

Emektar eczacı 93 yaşındaki Niyaz Dermancı, Ankara'daki eczanesinde hastaların dertlerine derman oluyor.

Ahşap dolapları, tarihi laboratuvarı ve ilaç kokusuyla Ankara Kalesi'ne çıkarken çeşitli antikacıların yer aldığı yokuşta bulunan eczane, 1946'da Niyaz Dermancı'nın babası Ahmet Nazmi Dermancı tarafından açıldı.

O dönemlerde tıp eğitimi alan, ardından eczacılık mesleğini babasından devralmak için eczacılık fakültesine giden Dermancı, mezun olduktan sonra 1956'da eczanenin başına geçti. Yıllardır Ankaralıların sevgisini kazanan, güler yüzlü çalışanlarıyla hastalarla yakından ilgilenen Dermancı, ilk günkü heyecanıyla mesleğini yapmaya devam ediyor.

- Tıptan eczacılığa uzanan hayat

Dermancı, 74 yıllık meslek yaşamını ve eczacılığın püf noktalarını AA muhabirine anlattı.

Geçmişte eczacılık mesleğini sürdürmenin zor olduğunu ve her isteyenin eczane açamadığını ifade eden Dermancı, liseyi bitirdikten sonra eczacılığı değil tıbbı kazandığını söyledi.

Eczacılık eğitimini Türkiye çapında 30 kişi aldığını belirten Dermancı, "Ancak notu 'pekiyi, pekiyi' olanlar kazanıyordu. Benim derecem de iyi ve ortaydı. Ben kazanamadım, tıbbiyeyi kazandım, tıbbiyeye gittim. Babam eczaneyi açtı, ben hem eczanede çalışıyorum hem de tıbbiyeye gidiyorum. Her sene müracaat ediyorum, 'Ben eczacılığa gideceğim' diyorum, 'Yok' diyorlardı, 'Probiyotiği bitir', 'Yok klinik öncesini bitir' falan diye diye bana tıbbiyeyi okuttular." dedi.

Tıbbı bitirdikten sonra 1953'te otomatikman eczacılık 2. sınıfa alındığını aktaran Dermancı, mezun olduktan sonra da eczaneyi babasından devraldığını söyledi.

- "Halen aynı şekilde eczanemde laboratuvarım çalışır"

Hem babasından edindiği bilgiler hem de tıbbiye ve eczacılığı bitirmesi sebebiyle her türlü ilaç yapımını öğrendiğini vurgulayan Dermancı, ham maddelerinin çok, laboratuvarlarının da zengin olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"1946'da babam kurdu, ondan sonra ben devraldım, ben takip ettim. Eczanem o şekilde oldu. Onun için eskidir, çok ham maddem ve tecrübem var. O zaman ilaçlar hep havan işi yapılırdı, müstahsen çok az vardı. Onları yaptığımız için biz tabii öyle alıştığımız için halen de aynı şekilde eczanemde laboratuvarım çalışır ve ben ilaç yaparım."

Dermancı, özellikle yüz ve cilt hastalıklarıyla ilgili ilaçlar hazırladığını ve kendi yaptığı "Niya Derme" isimli ruhsatlı bir ilacı olduğunu ifade etti. İlacın ergenlik sivilcelerine, yüzdeki lekelere karşı kullanıldığını belirterek, ilacı hem seri olarak yaptığını hem de ruhsatlı olduğu için laboratuvarların depolarına verdiğini söyledi.

İlaçları yapabilmek için tıp ve eczacılık eğitimi almak gerektiğini vurgulayan Dermancı, "Her ikisini yaptığım için onun şansı bende var. Onun için yapabiliyorum. Yeni yetişenler bilmiyor, daha doğrusu yapılmıyor. Sebebi, artık sosyal güvenlik diye bir sistem var. Sosyal güvenlik, bilgisayara girilir ve orada ilaç kime verilir, ne şartlarla verilir. O şekilde yapılır. Kayıtlı olduğu için herkes istediği şeyi yapamıyor artık." ifadesini kullandı.

- "Gençliğimin sebebi duadır"

Ankara'dan ve dışından birçok müşterisi olduğuna ve onlarla ilgilendiğine işaret eden Dermancı, "Gelen de çok mutlu olur. Tabii ben de onlara yardım ettiğim için çok mutlu olurum. Benim hayatım böyle. Bundan zevk alırım. Hastaların ilacını yapmak, onlara onu iyi anlatmak, nasıl kullanacağını söylemek benim görevim." dedi.

Genç görünmesinin sebebini de işine bağlayan ve kendini 46 yaşında hissettiğini dile getiren Dermancı, "Ben, iyi ilaç yaptığım, herkesi mutlu ettiğim için iyi dua alırım. O dua bana gelir. Onun için böyle canlıyım. 93 yaşındayım ve çalışıyorum. Günde 8 saat çalışıyorum. Az değil ve çalışmanın etkisi var. Müşterilerim de beni muhakkak arıyorlar ve benden fikir alıyorlar. Yani gençliğimin sebebi duadır, bana dua ederler." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elektriği bedavaya getirdi, tek kuruş ödemiyor
18 Mayıs 2019 16:15		 Şehit komiser yardımcısı için tören düzenlendi
18 Mayıs 2019 16:07
Suriyeliler bayram dolayısıyla ülkelerine gidiyor
18 Mayıs 2019 16:03		 Sisteme girdi, ezanı erken okudu, orucu erken açtılar
18 Mayıs 2019 15:51
Bu işi yapan artık bir elin parmaklarını geçmiyor
18 Mayıs 2019 15:20		 Şehidin astsubay'ın baba ocağına ateş düştü
18 Mayıs 2019 15:14
Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya, toprağa verildi
18 Mayıs 2019 15:05		 Başkent'te dolu aniden bastırınca vatandaşlar zor anlar yaşadı
18 Mayıs 2019 15:00
Zabıta ekipleri bayrağın yere düşmesine izin vermedi
18 Mayıs 2019 12:35		 Kara yollarında durum
18 Mayıs 2019 09:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:23 - Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 7 yaralı16:19 - Canan Karatay, kalbi koruyan besinleri açıkladı16:15 - Elektriği bedavaya getirdi, tek kuruş ödemiyor16:11 - Hatay'dan acı haber: Bir asker şehit oldu16:07 - Şehit komiser yardımcısı için tören düzenlendi16:03 - Suriyeliler bayram dolayısıyla ülkelerine gidiyor15:59 - Ateşe atılan sprey kutusu Tayfun'u bu hale getirdi15:55 - Van'da her türlü gösteri ve yürüyüş yasaklandı15:51 - Sisteme girdi, ezanı erken okudu, orucu erken açtılar15:47 - Milletvekilini hüngür hüngür ağlatan açılış
15:43 - Araba satacaklar dikkat! Bir mesajla aracından oldu15:39 - Kapadokya'da evin altından yeraltı şehri çıktı15:35 - 'İngiliz turistler, Antalya'yı yeniden keşfediyor'15:31 - Asya'dan Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım15:27 - 93 yıllık çınar 'derman' olmaya devam ediyor15:23 - Tüpraş'ta toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor15:20 - Bu işi yapan artık bir elin parmaklarını geçmiyor15:14 - Şehidin astsubay'ın baba ocağına ateş düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Siyanürle öldürülen annenin son sözü: Abini ihbar etme!
Bakan Ziya Selçuk, liselerde yeni modeli açıkladı
Sağlık Bakanlığı, iller arası nakiller için 9.526 boş kadro ilan etti
Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek
Ölmek üzere olan profesöre eski yazılarını hatırlattı
İşte yeni dönemde lisede seçilecek dersler
Ders sayısı azalıyor, seçmeli ders geliyor
Sıfır araçta 5 bin lira müjdesi: Hurda indirimi 15 bin liraya çıkıyor
PKK operasyonunda 1 komiser yrd. şehit 2 polis yaralı
YÖK'ün uyarısına rağmen, hala göreve iade etmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
med-czr 1
caf caf 6
uçak 1
teslim olmak 10
İker casillas 1
Mavi 2
alarmı duymamak 2
Kuzu kulağı 1
mbps 2
çaylak 2
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam