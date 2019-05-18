Van'da her türlü gösteri ve yürüyüş yasaklandı
|18 Mayıs 2019 15:55
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Van'da her türlü gösteri ve yürüyüşler 10 gün süreyle yasaklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 19 Mayıs 2019 tarihinden geçerli 28 Mayıs 2019 tarihi de dahil olmak üzere 10 gün süre ile yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma ve benzeri her türlü eylem ve etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A-C maddeleri ve 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır" denildi.
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