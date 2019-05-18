Şehit komiser yardımcısı için tören düzenlendi
|18 Mayıs 2019 16:07
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Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin cenazesi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi.
Şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundan meslektaşları tarafından alınarak Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bahçesi'ne getirildi. Burada şehidin eşi, anne ve babası ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve diğer ilgililer katılımıyla şehit Kayadibi için tören düzenlendi.
Vali Erin, burada yaptığı konuşmada, ay yıldızlı bayrağın göklerde ebediyete kadar dalgalanacağını belirterek, "Şükrü Can kardeşimiz ölümlerin en güzeliyle müşerref oldu. Hepimizin kısacık bir hayat sürdüğü bu dünyadan, hayatı nihayetlendirmenin en şereflisiyle ebediyete uçtu, Peygamber Efendimize komşu oldu." dedi.
İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın yaptığı duanın ardından Kayadibi'nin cenazesi, GAP Havalimanı'nda hazır bekletilen uçakla toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde, sabaha karşı bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlenmiş ve 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Çıkan çatışmalarda, Komiser Yardımcısı Kayadibi'nin şehit olduğu, polis memurları Mahmut Aykal ve Ramazan Kaya'nın yaralandığı bildirilmişti.
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