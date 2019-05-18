Hatay'dan acı haber: Bir asker şehit oldu
|18 Mayıs 2019 16:11
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Hatay'da sınır bölgesinde gerçekleştirilen devriye görevinde Suriye tarafından Türkiye'ye yasa dışı geçmeye çalışanları yakalamak için müdahale edildiği sırada meydana gelen silah kazasında Piyade Onbaşı Ertuğrul Üstün şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Hatay sınır bölgesinde yapılan devriye görevi sırasında, Suriye tarafından Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışanları yakalamak için müdahale edildiği belirtildi.
Bu müdahale sırasında meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Onbaşı Ertuğrul Üstün'ün şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bir mesaj yayımlayarak şehidin ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.
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