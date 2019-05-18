Edirne'nin ünlü tava ciğerinde 'acı biber' sıkıntısı

Ciğerciler, stoklarının eridiğini, az kalan kurumuş acı biber kilo fiyatının 70 liradan 200 liraya kadar çıktığını ve üretiminin düştüğünü belirtti.

Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'nde özel olarak yetiştirilen acı biberde geçen yıl aşırı yağış nedeniyle verim kaybı yaşandı ve 80 ton üretilebildi.

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, ciğerin yanında ikram ettikleri bibere yoğun talep olması nedeniyle acı biberde sıkıntı yaşandığını söyledi. Geçen yıla göre talebin arttığını belirten Dinar, "Geçen yıl tedarikçilerimizden istediğimiz kadar biber aldık fakat tüketim fazlalaştı. Bu yüzden elimizdeki stoklar bitti denecek kadar azaldı. Dışarıdan gelip biber almak isteyen müşterilerimize satışı kestik. Ciğerin olmazsa olmazı ve sadece Karaağaç bölgesinde yetişen bu özel biberde üreticilerden üretimi artırmasını talep ettik. Artık acıda tatlı bir kriz yaşıyoruz" dedi.

Haziran ayına kadar kullanabileceği ciğerinin kaldığını söyleyen Dinar, "Edirne'nin acı biberi artık sadece ciğerle verilmiyor. İlgi görmesi nedeniyle kente gelen turistler, Kavala kurabiyesi, badem ezmesinin yanında acı biberi de hediyelik alıyor" dedi.

'KİLOSU 200 LİRAYA KADAR ÇIKTI'



Edirne tava ciğeri satışı yapan işletme sahiplerinden Erdal Akgün de kurutulmuş Karaağaç biberinin 70 liradan fiyatının 200 liraya çıktığını belirterek, "Geçen yıl yağışlardan dolayı biber hasadında verim kaybı yaşandı. İnşallah bu yıl böyle bir şey yaşanmaz. Şu an biber bulmak imkansız diyebiliriz. Bulsanız da biberin kilosu 170 ila 200 lira arasında satılıyor. Edirne'ye özel Karaağaç biberi, resmen altın değerinde oldu" dedi.

Diğer ciğerci Uğurcan Irmak, "Geçen yılın biberleri elimizde tükenmek üzere. Müşterilerimize önceden satışını yapıyorduk ama bu sene elimizde stoklarımız kısıtlandığı için bu yüzden müşterilerimize bunun satışlarını yapmamız mümkün değil. Geçen yıl yağmurlardan kaynaklı bir hastalıktan dolayı piyasada biber üretimi fazla olmadı. Bu yıl hasat yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'AŞIRI YAĞIŞLAR BİBERİ VURDU'



Karaağaç Mahallesi'nde biber üreticisi Yılmaz Ule, geçen yıl aşırı yağışlardan dolayı hasatta yüzde 40 verim kaybı yaşadıklarını ifade etti ve "Biber fazla suyu sevmeyen bir bitki. Bu yıl taleplerde arttı ve yıllık 80 ton olan üretimi gelen siparişlerle 200 tona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.