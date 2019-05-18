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Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 7 yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
|18 Mayıs 2019 16:23
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
Şahinler Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa bir sürede kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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