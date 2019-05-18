1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Samsun 'büyük gün'e hazır

19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı kutlamalarının en görkemli anları yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun büyük güne hazır. Tüm vatandaşlarımızı kutlamalara bekliyoruz" dedi.
 18 Mayıs 2019 16:46
Yazdır
Samsun 'büyük gün'e hazır

19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı kutlamalarının en görkemli anları yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun büyük güne hazır. Tüm vatandaşlarımızı kutlamalara bekliyoruz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl bağımsızlık meşalesini yaktığı Samsun, yarın Cumhuriyet tarihinin en büyük 19 Mayıs kutlamalarına ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı görkemli kutlamalar için Samsun, tüm hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsunlu hemşehrilerimizi Tütün İskelesi'ndeki büyük buluşmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor

Ocak ayından bu yana 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl etkinliklerini sürdüren Samsun, yarın kutlanacak 'büyük gün'e hazır. Şehir bayraklarla adeta kırmızı beyaza boyanırken Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru gibi mekanlar adeta ziyaretçi akınına uğruyor. 100'üncü yıl dönümü nedeniyle yarın düzenlenecek kutlamalara ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından vatandaş katılacak.

Tütün İskelesi'nde tarihi gün

19 Mayıs'ın 100'üncü yıl gururunu yaşayan kentte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Pazar günü şehrimize teşrif edecekler. Cumhurbaşkanımız, Tütün İskelesi'nde Samsunlulara hitap edecek. Tüm halkımızı saat 13.30'daki bu büyük buluşmaya davet ediyorum" dedi.

Hazırlıklar ve tedbirler tamam

Dün akşam ilk olarak Mili Mücadele 1919 adlı tiyatral gösteriyi izleyen ve, "Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin vatanını müdafaa için verdiği büyük mücadeleyi, ortaya koyduğu inanılmaz özveriyi anlatan 'Milli Mücadele 1919' adlı tiyatral gösteri bizlere duygu dolu anlar yaşattı. Tiyatrocu kardeşlerimizi yürekten kutluyorum" açıklamasında bulunan Başkan Mustafa Demir, bugün ise ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın teşrifleriyle kutlamaların yapılacağı Tütün İskelesi'ndeki hazırlıkları ve alınan tedbirleri inceledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karadeniz'in apartman köyünden baş döndürücü manzara
18 Mayıs 2019 18:10		 Kapadokya'da evin altından yeraltı şehri çıktı
18 Mayıs 2019 15:39
İstanbul Belediyesi'nden Ramazan'a özel site
18 Mayıs 2019 14:33		 Konya Ovası bu yıl suya doydu
18 Mayıs 2019 12:22
Uçaklar, 'rüzgar'dan dolayı İstanbul Havalimanı'na inemedi
17 Mayıs 2019 20:44		 'Anadolu'nun ilkleri' Çorum'da ziyaretçilerini bekliyor
16 Mayıs 2019 22:41
İzmir'de evlere Kocaoğlu adına mektup dağıtıldı
16 Mayıs 2019 19:03		 Bilecik Belediyesi, padişahların resimlerini neden kaldırdığını açıkladı
16 Mayıs 2019 13:39
Adana karpuzunda hasat sevinci
16 Mayıs 2019 11:58		 Ordu'da bir mahalle yok olma tehlikesi altında
15 Mayıs 2019 22:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:10 - Karadeniz'in apartman köyünden baş döndürücü manzara18:06 - 7 kiloluk mantar şaşırttı18:01 - Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı17:57 - 9 gün tatili duyan yer ayırttı: Yüzde 80'i doldu17:53 - Hatay'da şehit olan asker toprağa verildi17:49 - Şehit askerlere ilk ulaşan muhtar o anları anlattı17:45 - Tarım Bakanlığından 'Çinçilla tavşanı' açıklaması17:41 - Şampiyon atların yarım asırlık seyisi: Hacı İpek17:37 - Yunan hücum botunun tacizi görüntülendi17:33 - Bakkalın veresiye defterini satın aldı
17:28 - Noterden zimmetli saatin bakımını 25 yıldır sürdürüyor17:24 - Tahin helvası Çukurova'da kapış kapış satılıyor17:20 - Antalya Büyükşehir'in binasına T.C. tabelası takıldı17:16 - BEDAŞ: Yeni mezunlara her zaman kapımız açık17:12 - Yıldırım: Numarayı not edin, ileride işinize yarayacak17:08 - Türkiye'de ilk kez kahve meyvesi üretti17:04 - Çay alım fiyatı üreticiyi sevindirdi17:00 - Ankara sokaklarında flüt çalarak simit satıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Siyanürle öldürülen annenin son sözü: Abini ihbar etme!
Bakan Ziya Selçuk, liselerde yeni modeli açıkladı
Sağlık Bakanlığı, iller arası nakiller için 9.526 boş kadro ilan etti
Araba satacaklar dikkat! Bir mesajla aracından oldu
Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek
İşte yeni dönemde lisede seçilecek dersler
Ölmek üzere olan profesöre eski yazılarını hatırlattı
Ders sayısı azalıyor, seçmeli ders geliyor
Sıfır araçta 5 bin lira müjdesi: Hurda indirimi 15 bin liraya çıkıyor
YÖK'ün uyarısına rağmen, hala göreve iade etmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asdjkljasdjs 1
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 3
med-czr 1
mbps 2
benden sana söylemesi 2
spor taraftarlarının imamoğluna mazbatayı ver demesi 6
Mavi 2
çaylakların başlık açamaması 1
Acı yok Rocky 3
İnsan ilişkilerinde sık yapılan hatalar 3
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam