Muğla'da yerli ve yabancı turist denize akın etti!
|18 Mayıs 2019 16:51
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Muğla'da yerli ve yabancı turistler, mayısta denize girmenin keyfini yaşadı.
Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Marmaris'te tatilciler sıcak havayı fırsat bilerek denize girdi, plajda güneşlendi.
Sahillerde yoğunluk oluşturanlardan bazıları su sporları yaptı.
Fethiye ilçesinde de sıcak havayı fırsat bilenler sahillere ilgi gösterdi.
Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girip, kumsalda güneşlendi.
Macera tutkunları, Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.
Bodrum ilçesinde de yerli ve yabancı turistler denize girmenin keyfini çıkardı.
Sahillerde yoğunluk yaşanan ilçede, yabancı turistler Gümbet, Bitez, Kumbahçe sahillerini tercih etti.
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