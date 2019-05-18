Antalya Büyükşehir'in binasına T.C. tabelası takıldı
|18 Mayıs 2019 17:20
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Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tabelasına 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi takıldı. Başkan Böcek, Türkiye Cumhuriyeti' ibaresinin büyük bir onur ve gururla takıldığını her zaman Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün izinde olacağını vurguladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek göreve gelmesinin ardından ilk talimatını Büyükşehir Belediyesi tabelasına 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresinin takılması olarak vermişti. Yapılan ölçümler ve çalışmalar sonrasında Başkan Böcek'in talimatı ile 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi Büyükşehir Belediyesi tabelasına monte edildi. Daha önce sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi yazan tabelada artık 'Türkiye Cumhuriyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi' yazıyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresinin takılmasından büyük bir onur ve gurur duyduğunu belirterek, ' Özellikle 19 Mayıs'tan bir gün önce takılmasını istedik. Daha anlam kazandı. Çünkü yarın Kurtuluş destanımızın 100. Yılı. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman izinde olacağız. Cumhuriyetimizi Atatürk kurdu onu yaşatacak olan bizler ve gelecek nesillerimizdir. Atatürk'ün de dediği gibi 'Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel şehri' Atatürk sevgisiyle büyümüş ve onun ilkeleri ile yaşamış biri olarak her zaman Antalyalı hemşerilerimin emrinde ve hizmetinde olacağım" dedi.
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