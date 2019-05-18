Tarım Bakanlığından 'Çinçilla tavşanı' açıklaması
Bakanlık tarafından, Ankara'da 21'i ölü, 32'si canlı Çinçilla tavşanı bulunmasına ilişkin araştırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi
|18 Mayıs 2019 17:45
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Tarım ve Orman Bakanlığınca, Ankara'da 21'i ölü, 32'si canlı Çinçilla tavşanı bulunduğu ve olayla ilgili araştırmaların devam ettiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir ağaçlandırma alanında 21'i ölü, 32'si canlı Çinçilla cinsi tavşan bulunduğu ve olayın faillerinin bulunması için Ankara Emniyet Müdürlüğünün araştırmalarının devam ettiği ifade edildi.
Ölen hayvanlardan 2'sinin Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından otopsi için Bakanlığa bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderildiği belirtilen açıklamada, Güney Amerika kökenli Çinçilla tavşanının Türkiye'de doğal olarak bulunduğu da kaydedildi.
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