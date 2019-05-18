7 kiloluk mantar şaşırttı
|18 Mayıs 2019 18:06
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Üzümlü'de yaşayan Veysel Özdemir, mantar toplarken 7 kilo 300 gram ağırlığında dev boyutta mantar buldu. Mantarı bulduğunda çok şaşırdığını ifade eden Özdemir, gören vatandaşların da gözlerine inanamadığını ifade etti.
Erzincan ve çevresinde bu yıl etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle dağlarda çok miktarda mantar toplama fırsatı bulduklarını söyleyen Özdemir, "Bu yıl yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı ve bahar yağmurları beraberinde bereketini de getirdi. Uzun yıllardır mantar toplarım ancak bu büyüklükte mantarla ilk kez karşılaşıyorum" diye konuştu.
KİLOSU 100 TL'DEN SATILIYOR
Erzincan ve çevresinde halk arasında çaşır mantarı olarak bilinen mantar türü 2 bin metrenin üzerindeki dağlık alanlarda çaşır bitkisinin olduğu yerlerde bulunuyor. Toplaması zahmetli olan ancak lezzeti ile halk arasında büyük ilgi gören çaşır mantarının kilosu 100 TL'den satılıyor.
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