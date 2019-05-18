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2 bin yıllık tarih defineciler tarafından yok edildi

BOLU'nun Göynük İlçesi Soğukçam Köyü'nde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Varlıkları kapsamında yer alan 2 bin yıllık tarihi geçmişi olduğu düşünülen Frig Kaya Anıtı defineciler tarafından parçalanarak yazıtların olduğu kısmı çalındı.
 18 Mayıs 2019 18:14
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2 bin yıllık tarih defineciler tarafından yok edildi

Bolu'nun Göynük İlçesi Soğukçam köyünde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Varlıkları kapsamında yer alan Frig Kaya Anıtı defineciler tarafından parçalandı. Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve bölgede Frig yerleşkesinin varlığını kanıtlayan en önemli göstergelerden biri olan kaya kitabesi 9 metre yüksekliğindeki kayanın üzerinde 9 satırdan oluşuyordu. Kaya kitabesinin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor. Ayrıca kitabenin çevresindeki bazı alanlarda da daha önceki yıllarda define amacıyla kazı yapılmış.

Köylüler ise Frig kaya kitabesinin 2 yıl önce defineciler tarafından çalındığını iddia etti. Köyde yaşayan Osman Çelik, "Bu yazılı kayayı 2 yıl önce dağıttılar. Dinamit atmışlar. Dinamitle dağıttılar. Çok güzel bir eserdi burada bu. Ama şimdi artık yazılar falan okunmuyor. Okunacak bir tarafı kalmadı. Önceden dağılmadan önce tepesinde kartal resmi vardı. Çok güzeldi ama ne yazık ki dağıttılar. Adamlar burayı para için yaptılar bu hale getirdiler. Yazıların olduğu yeri söktüler. Bir şey bulamadılar. Kimin yaptığı da belli değil. Burası koruma altındaydı. Jandarma 15 günde bir kontrol ederdi ama gece gece gelip dağıtmışlar. Bizim de haberimiz olmadı." diye konuştu.

Soğukçam Köyü Muhtarı İsmail Kaya, "2 yıl önce oldu bu olay. Para aramak için patlattılar. Define olduğunu düşünmüşler. Jeneratör getirmişler, dinamitle patlatmışlar." dedi.

Kitabe ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 'çalıntı' ibaresi yer alırken, sitede ayrıca şu bilgiler yer aldı:

"Bolu İli, Göynük İlçesi, Soğukçam Köyü'nde Bulunan Frig Kaya Anıtından Çalınan Yazıtlı Kitabe Soğukçam Köyü(Cermenos) ilçe merkezine 41 km uzaklıkta ve ilçe merkezinin güneyinde yer almaktadır. Anıt, köyün 2,5 km batısında, köyün 'Türbe Önü' veya 'Yazılı Kaya' mevki'indedir. Konik bir kaya kitlesinin doğu yönü düzlenmiş ve kitabe bu yüzeye yazılmıştır. Kayanın yüksekliği 9 metreye yakındır. 9 satır olan kitabenin sol üst köşesinde üçgen bir niş yer almaktadır. Kayanın önünde bir platform vardır. Bu platform define arayıcıları tarafından yer yer kazılmıştır. Kaya çevresinde bir Frig yerleşmesi olduğu anlaşılmaktadır."

DHA
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