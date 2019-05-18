Kural tanımayan sürücülere 1,3 milyar lira ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, yılın ilk 4 ayında meydana gelen 125 bin 771 trafik kazasında 596 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 bin 808 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Bursa'da 4 ayda yaşanan kazalarda ise 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 787 kişi yaralandı.

Artan denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, trafik terörüne davetiye çıkarıyor. Yılın Ocak-Nisan döneminde yine binlerce ocağa ateş düştü. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2019 yılının Nisan ayına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı. Sadece bir ayda yine onlarca haneye ateş düştü. Nisan ayında ülke genelinde 31 bin 671 kaza vuku buldu. 179 kişi olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan 20 bin 552 kişi hastaneye kaldırıldı. 2019'un Ocak-Nisan döneminde ise meydana gelen 125 bin 771 kazada 596 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 808 kişi yaralandı.

Alkollü sürücüler yine kural tanımadı

Yılın ilk 4 ayındaki trafik kazalarına yine sürücü kusurları damga vurdu. 47 bin 975 kazaya kural ihlali yapan sürücüler, 4 bin 699 kazaya yayalar, 785 kazaya araç kusurları, 313 kazaya yol kusurları ve 526 kazaya yolcu hataları kazalara davetiye çıkardı. Yılın ilk 4 aylık dönemde 17 at arabası, 476 traktör, 93 ambulans ve 20 tren yaralamalı ve ölümlü kazaya karıştı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 781 sürücü yollarda kan dökülmesine sebep oldu. Kırmızı ışıkta durmayan bin 238 sürücü de ocaklara ateş düşürdü. Hatalı sollama yapan 3 bin 385 sürücü de kazalara kapı araladı.

Bursa'da 19 can kaybı

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen resmi kaza verilerine göre yılın ilk 4 ayında Ankara'da 25, İstanbul'da 37 ve İzmir'de 39 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Yılın Ocak - Nisan döneminde bin 815 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da ise 19 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 787 kişi yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazalarınsa rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

Kural tanımazlara 1,3 milyar lira ceza kesildi

Bir yandan polis diğer yandan jandarma ekipleri kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2019'un ilk 4 aylık döneminde kural ihlali yapan 3 milyon sürücü, yaya ve yolculara 1 milyar 307 milyon 971 bin 260 lira ceza yazıldı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 50 bin 545 sürücü hakkında adli soruşturma başlatıldı. Dört ayda 358 bin 283 araç trafikten men edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, kuralları hiçe sayanlara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.