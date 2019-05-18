Üniversiteyi basanların ifadesi alınmaya başlandı
Üniversiteyi basan eski mütevelli heyeti başkanı ve beraberindekilerin emniyette ifadeleri alınmaya başladı.
|18 Mayıs 2019 18:33
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ÜNİVERSİTEYİ basan eski mütevelli heyeti başkanı ve beraberindekilerin emniyette ifadeleri alınmaya başladı.
2016 yılında kayyum atanan İstanbul Haliç Üniversitesi'nin eski Mütevelli Heyeti Başkanı Mansur Topçuoğlu'nun aralarında bulunduğu bir grup dün Sütlüce'deki üniversite kampüsünü basarak rektörlük koltuğuna tekrar oturmak istediği sırada gözaltına alınmıştı.
Polis ekipleri, Topçuoğlu'nun da aralarında bulunduğu 21 kişiyi gözaltına alarak Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürdü.
Şüphelilerin ifadeleri alınmaya başladı.
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