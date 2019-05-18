1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilecik Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bilecik Belediyesi ve Hak- İş arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
 18 Mayıs 2019 18:48
Yazdır
Bilecik Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bilecik Belediyesi ile Hak-İş arasında hazırlanan toplu iş sözleşmesi, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Hak İş Kütahya İl Başkanı Ahmet Özen arasında imzalandı.

Belediye Başkanı Semih Şahin, imzalanan sözleşme hakkında yaptığı açıklamada, sözleşmenin bütün çalışanlara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Belediyemiz Kayı Şirketi arasında, ilk dönem toplu iş sözleşmemizi; Hak- İş Kütahya İl Başkanı Ahmet Özen ile birlikte imzaladık. 1 Haziran 2019 tarihi itibariyle 2 yıl boyunca geçerli olacak sözleşme ile çalışanlarımıza brüt 264 TL, net 180 TL ücret artışı olacaktır. 2. yılın içinde aile yardımı devlet memurlarına yapıldığı kadar yapılacaktır. Sözleşme ile çalışanlarımızın deneme süresi işçilerin lehine 2 aydan 1 aya indirildi. Sözleşmenin bütün çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hak İş Başkanı Özen ise Belediye Başkanı Semih Şahin'e katkıları dolayısıyla teşekkür ederek, imzalanan protokolün hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kural tanımayan sürücülere 1,3 milyar lira ceza kesildi
18 Mayıs 2019 18:23		 Hem sağlık ocağı hem de kütüphane
18 Mayıs 2019 16:56
Van'da her türlü gösteri ve yürüyüş yasaklandı
18 Mayıs 2019 15:55		 '70 milyon turist, 70 milyar dolar hedefliyoruz'
18 Mayıs 2019 14:42
Sağlık Bakanlığı, iller arası nakiller için 9.526 boş kadro ilan etti
18 Mayıs 2019 10:04		 İstanbul'a özel dönüşüm timi
18 Mayıs 2019 08:35
Hapis cezası kesinleşen başkanın mazbatası iptal edildi
17 Mayıs 2019 21:04		 Ak Parti, torba kanun teklifini TBMM'ye sundu
17 Mayıs 2019 19:40
OHAL Komisyonu, O komiseri göreve iade etti
17 Mayıs 2019 15:06		 Yarın Müzeler Günü.... Tüm müzeler ücretsiz
17 Mayıs 2019 11:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Siyanürle öldürülen annenin son sözü: Abini ihbar etme!
Araba satacaklar dikkat! Bir mesajla aracından oldu
Bakan Ziya Selçuk, liselerde yeni modeli açıkladı
Sağlık Bakanlığı, iller arası nakiller için 9.526 boş kadro ilan etti
İşte yeni dönemde lisede seçilecek dersler
Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek
Ölmek üzere olan profesöre eski yazılarını hatırlattı
Ders sayısı azalıyor, seçmeli ders geliyor
Sıfır araçta 5 bin lira müjdesi: Hurda indirimi 15 bin liraya çıkıyor
YÖK'ün uyarısına rağmen, hala göreve iade etmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hulyaaadeniz 8
hükümetin öcalan açılımı 1
med-czr 1
ekrem imamoğlu 5
dizi klişeleri 1
nihat özdemir'in tff başkanlığına adaylığını açıklaması 4
soğuk içiniz 4
şeytan diyor ki 4
aralara virgül serpiştirmek 2
Ayak atın atışalım 1
SON İLANLAR
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemaanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam