Bilecik Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzalandı
|18 Mayıs 2019 18:48
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Bilecik Belediyesi ile Hak-İş arasında hazırlanan toplu iş sözleşmesi, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Hak İş Kütahya İl Başkanı Ahmet Özen arasında imzalandı.
Belediye Başkanı Semih Şahin, imzalanan sözleşme hakkında yaptığı açıklamada, sözleşmenin bütün çalışanlara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Belediyemiz Kayı Şirketi arasında, ilk dönem toplu iş sözleşmemizi; Hak- İş Kütahya İl Başkanı Ahmet Özen ile birlikte imzaladık. 1 Haziran 2019 tarihi itibariyle 2 yıl boyunca geçerli olacak sözleşme ile çalışanlarımıza brüt 264 TL, net 180 TL ücret artışı olacaktır. 2. yılın içinde aile yardımı devlet memurlarına yapıldığı kadar yapılacaktır. Sözleşme ile çalışanlarımızın deneme süresi işçilerin lehine 2 aydan 1 aya indirildi. Sözleşmenin bütün çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Hak İş Başkanı Özen ise Belediye Başkanı Semih Şahin'e katkıları dolayısıyla teşekkür ederek, imzalanan protokolün hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu.
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