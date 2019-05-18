1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ağız kokusuna karşı maydanoz ve nane yiyin

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, sahurda yenilen maydanoz, nane, zencefil ve yeşil çay gibi besinlerin ağız kokusunu önleyebileceğini söyledi.
 18 Mayıs 2019 19:56
Yazdır
Ağız kokusuna karşı maydanoz ve nane yiyin

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, sahurda yenilen maydanoz, nane, zencefil ve yeşil çay gibi besinlerin ağız kokusunu önleyebileceğini söyledi.

Ramazan ayında oruçlu iken daha fazla hissedilen ağız kokusundan kurtulmak mümkün. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin sahurda; maydanoz, nane, zencefil ve yeşil çay gibi besinlerin yardımcı olabileceğini söyledi.

"Ramazan ayının yaz günlerine denk gelmesi nedeniyle oruçlu iken ağız kokusunun oluşması sosyal çevreyi etkilen bir unsurdur. Ancak birkaç uyarı dikkate alınırsa bundan kurtulmak mümkün" diyen Dr. Çetin şunları önerdi:

"Ağız kokusu diş, diş et ve mide rahatsızlıkları dolayısıyla oluşur.

İftar ve sahurda olmak üzere mutlaka dişlerimizi fırçalamamız, diş ipi ve ağız solüsyonları kullanılması gerekir.

Maydanoz, nane, zencefil, yeşil çay, ada çayı ve karanfil özlü tüketimler ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.

Çok sıcak ya da çok soğuk içeceklerin ağız kokusunu tetikleyeceğinden daha ılık tüketilmesine dikkat edilmeli.

İftar ve sahurda pastırma, sucuk, soğan, sarımsak gibi kokuyu artıracak besinlerden uzak durulmalı.

İftarda yemeklerin yanında limonlu su tüketin.

Sahurda bol bol su tüketin".
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Canan Karatay, kalbi koruyan besinleri açıkladı
18 Mayıs 2019 16:19		 İftara hafif başlayın, sahura mutlaka kalkın
16 Mayıs 2019 23:48
'Aşırı tuz tüketimi ölüme götürüyor'
16 Mayıs 2019 19:46		 İftardan hemen sonra sigara içmeyin
15 Mayıs 2019 21:34
'Ara öğün niyetine haftada 1-2 kez kokoreç yiyin'
14 Mayıs 2019 19:18		 Filizlenen patatese dikkat! Öldürebilir
13 Mayıs 2019 19:08
Şeker hastalarının gözdesi 'şekersiz güllaç'
12 Mayıs 2019 18:31		 'Kilogram başına en az 0,3 mililitre su alınması gerek'
12 Mayıs 2019 17:18
Baklava diye bakın ne yediriyorlar?
12 Mayıs 2019 16:48		 Ramazanın favori tatlısı: 'dondurmalı hurma'
11 Mayıs 2019 20:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - Yeni askerlik sistemine ilişkin teklife son şekli verildi21:12 - Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı21:07 - Ziya Selçuk 19 Mayıs'ı özel video ile kutladı21:02 - '12. sınıfların önünden geçmemeye çalışıyorum'20:57 - Traktörün altında kalan lise öğrencisi hayatını kaybetti20:52 - 13 yıllık atıl alan Milli Emlak'a devredildi20:47 - Kılıçdaroğlu ve Akşener halkla birlikte iftar yapacak20:42 - Bakan Kurum: İstanbul için ayrı bir ekip kurduk20:02 - Ramazan ayının vazgeçilmezi 'Kadayıf'19:56 - Ağız kokusuna karşı maydanoz ve nane yiyin
19:50 - Edirne'nin ünlü tava ciğerinde 'acı biber' sıkıntısı19:48 - İstiklal Marşı'nı 82 yıldır isimlerinde yaşatıyorlar19:43 - Bahçeli'den 19 Mayıs paylaşımı19:38 - 'Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur'19:33 - Bağ yaprağı üzümden daha karlı19:28 - Dede mirası mesleğinin tek kadın temsilcisi19:23 - Binali Yıldırım'a Beşiktaş'ta yoğun ilgi19:18 - Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Araba satacaklar dikkat! Bir mesajla aracından oldu
Siyanürle öldürülen annenin son sözü: Abini ihbar etme!
Bakan Ziya Selçuk, liselerde yeni modeli açıkladı
Sağlık Bakanlığı, iller arası nakiller için 9.526 boş kadro ilan etti
İşte yeni dönemde lisede seçilecek dersler
Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek
Ölmek üzere olan profesöre eski yazılarını hatırlattı
Ders sayısı azalıyor, seçmeli ders geliyor
Sıfır araçta 5 bin lira müjdesi: Hurda indirimi 15 bin liraya çıkıyor
YÖK'ün uyarısına rağmen, hala göreve iade etmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağının kaldırılması 9
kadının kocasını kıskanması 3
kocaözü 1
korku inşa etmek 7
spyware 1
kaybettikten sonra kıymet bilmek 7
kar topu 1
kemal sunal 2
kara mizah 1
esnemek 1
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam