1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ramazan ayının vazgeçilmezi 'Kadayıf'

18'inci yüzyıldan itibaren yapıldığı bilinen "Kadayıf" Elazığ'da deden toruna geçerek üretilirken, özellikle Ramazan ayında yoğun talep görmeye devam ediyor.
 18 Mayıs 2019 20:02
Yazdır
Ramazan ayının vazgeçilmezi 'Kadayıf'

Elazığ'ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Kapalı Çarşı'daki kadayıfçılar, Ramazan ayında yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların en çok Ramazan ayında Kadayıfçılar Sokağı'na yoğun ilgi göstermesi de esnafların yüzünü güldürüyor. İlgi nedeniyle yoğun mesai harcayan ustalar, ürettikleri kadayıfın kilosunu 12 liradan müşteriye sunuyor. Kadayıfçılık kapalı çarşıdaki bazı esnaflar arasında dededen toruna geçerken, bazıları da yetiştirdikleri elamanlarına devrederek işi devam ettiriyor.

80 yıllık geleneklerini devam ettirdiklerini ve işlerinin yoğun olduğunu belirten kadayıf ustası Levent Çelik, "Bu dükkan, dededen babaya, babadan toruna 80 yıllık mazisi var. Biz kadayıf satışı yapıyoruz. Ben 25 senedir bu işi yapıyorum. Kapalı Çarşı'da kadayıf üzerine çalışan en eski dükkan burası. Biz de 80 yıllık geleneği, işi ve aynı sanatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Ramazan aylarında işlerimiz daha yoğun oluyor. Bundan 15 yıl önceki Ramazan aylarına göre düşük ama normal günlere göre iyidir. Kadayıfın kilosu 12 TL. İki senedir fiyatlar aynı. Her şeye zam geldi. Una ve tüpe zam geldi ama biz kadayıfı iki senedir aynı fiyata veriyoruz" dedi.

"Hem şerbetlisi, hem şerbetsizi hazırlanıyor"

Vatandaşların, Ramazan ayında kadayıfa daha çok rağbet gösterdiğini söyleyen ve kadayıfın yapılışı hakkında bilgiler aktaran kadayıf ustası Enes Singin, "Vatandaşların isteklerine göre şerbetli şerbetsiz kadayıf hazırlıyoruz. Vatandaşlar kadayıfı iftar için alıyor. Kadayıfı pişirmek için ilk önce tereyağı ile tepsiyi yağlıyoruz. Ardında bir tepsi için 850 gram çiğ kadayıfın arasına isteğe göre ceviz veya peynir katıyoruz. Ondan sonra fırında yaklaşık 30 dakikada pişiyoruz. Şerbeti için de 1'er kilogramlık şeker ile su kullanıyoruz. 20 dakika kaynadıktan sonra 10 dakika dinlendirip şerbetini ilave ediyoruz. Evde bu imkanlar olmadığı için genelde fırınlarda pişiriliyor" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayınının olmazsa olmazı

Kadayıf almaya gelen Şükrü Keskin ise "Kadayıf, Ramazan ayının baş tacıdır olmazsa olmazıdır. İftardan sonra evde tereyağı ile yapılınca tadı süper oluyor. Kadayıfın, 45 senedir Kapalı Çarşı'da yapıldığını biliyorum. Bizim Elazığ'ın kadayıfı süperdir. Çok güzel kadayıf yapıyorlar"diyerek düşüncelerini aktardı.

Ramazan ayı nedeniyle kadayıf aldığını ve evde kendisinin hazırladığını dile getiren Hakkı Usta, kaymaklı ve tereyağlı olarak yaptığını aktardı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstiklal Marşı'nı 82 yıldır isimlerinde yaşatıyorlar
18 Mayıs 2019 19:48		 Dede mirası mesleğinin tek kadın temsilcisi
18 Mayıs 2019 19:28
7 kiloluk mantar şaşırttı!
18 Mayıs 2019 18:06		 Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı
18 Mayıs 2019 18:01
9 gün tatili duyan yer ayırttı: Yüzde 80'i doldu
18 Mayıs 2019 17:57		 Hatay'da şehit olan asker toprağa verildi
18 Mayıs 2019 17:53
Şehit askerlere ilk ulaşan muhtar o anları anlattı
18 Mayıs 2019 17:49		 Şampiyon atların yarım asırlık seyisi: Hacı İpek
18 Mayıs 2019 17:41
Bakkalın veresiye defterini satın aldı
18 Mayıs 2019 17:33		 Noterden zimmetli saatin bakımını 25 yıldır sürdürüyor
18 Mayıs 2019 17:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - Yeni askerlik sistemine ilişkin teklife son şekli verildi21:12 - Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı21:07 - Ziya Selçuk 19 Mayıs'ı özel video ile kutladı21:02 - '12. sınıfların önünden geçmemeye çalışıyorum'20:57 - Traktörün altında kalan lise öğrencisi hayatını kaybetti20:52 - 13 yıllık atıl alan Milli Emlak'a devredildi20:47 - Kılıçdaroğlu ve Akşener halkla birlikte iftar yapacak20:42 - Bakan Kurum: İstanbul için ayrı bir ekip kurduk20:02 - Ramazan ayının vazgeçilmezi 'Kadayıf'19:56 - Ağız kokusuna karşı maydanoz ve nane yiyin
19:50 - Edirne'nin ünlü tava ciğerinde 'acı biber' sıkıntısı19:48 - İstiklal Marşı'nı 82 yıldır isimlerinde yaşatıyorlar19:43 - Bahçeli'den 19 Mayıs paylaşımı19:38 - 'Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur'19:33 - Bağ yaprağı üzümden daha karlı19:28 - Dede mirası mesleğinin tek kadın temsilcisi19:23 - Binali Yıldırım'a Beşiktaş'ta yoğun ilgi19:18 - Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Araba satacaklar dikkat! Bir mesajla aracından oldu
Siyanürle öldürülen annenin son sözü: Abini ihbar etme!
Bakan Ziya Selçuk, liselerde yeni modeli açıkladı
Sağlık Bakanlığı, iller arası nakiller için 9.526 boş kadro ilan etti
İşte yeni dönemde lisede seçilecek dersler
Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek
Ölmek üzere olan profesöre eski yazılarını hatırlattı
Ders sayısı azalıyor, seçmeli ders geliyor
Sıfır araçta 5 bin lira müjdesi: Hurda indirimi 15 bin liraya çıkıyor
YÖK'ün uyarısına rağmen, hala göreve iade etmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çalış senin de olur 3
kara mizah 1
uçak 1
gençsiniz bir daha yaparsınız 3
bilgisayar yazılımları ile istihbarat 1
zır cahil 2
Seracohw 1
hükümetin öcalan açılımı 1
Alpbörü 3
çaylak 2
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam