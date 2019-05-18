Ankara Büyükşehir, o davada müşteki oldu
Yenimahalle'de 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili açılan davaya, Ankara Büyükşehir Belediyesi müşteki sıfatıyla katılacak
|18 Mayıs 2019 19:03
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle'de sokak köpeklerinin öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan davaya müşteki sıfatıyla katılacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, Yenimahalle'de 9 Nisan'da 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve dava açıldığı anımsatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla davaya müdahil olan belediyenin, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından davanın 24 Eylül'deki ilk duruşmasına, müşteki sıfatıyla davet edildiği belirtildi.
Böylece Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye'de ilk kez hayvanlara yönelik şiddet içeren bir konuda açılan davanın takipçisi olacağı kaydedildi.
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