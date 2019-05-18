Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
|18 Mayıs 2019 19:08
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden Mardin'de arpa hasadına başlandı.
Kızıltepe ilçesine bağlı Kocalar köyünde Süleyman Durak tarafından üretilen yeni mahsul arpa, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezinde satışa sunuldu. 20 dönümde 4 bin ton üretilen ilk arpanın kilogramı 1,40 liradan satıldı.
Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, yaptığı açıklamada, Mezopotamya'nın bereketli topraklarında ilk arpa hasadının yapıldığını söyledi.
İlk hasadın kırsal kesimden geldiğini beliren Öter, "Daha ovadaki mahsul çıkmadı inşallah o da önümüzdeki birkaç gün içerisinde çıkar. İnşallah bundan sonraki arpa ve buğday mahsulü de hem verimli hem de kaliteli olacak. Yeni mahsulden umutluyuz." dedi.
Öter, TMO'nun fiyatlarını makul bulduklarını, ihracatın önündeki yasağın kaldırılmasıyla da çiftçinin lehinde olabilecek rekabet ortamı gelişeceğini kaydederek, "Yasak kaldırılırsa bu sefer sanayiciler de gelir alır ve bir rekabet oluşur. Bu rekabet de çiftçinin işine yarayacaktır. Böyle bir beklenti içerisindeyiz. İnşallah hükümetimiz yetkililerimiz bunu dikkate alacaklardır." ifadelerini kullandı.
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