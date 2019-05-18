1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Binali Yıldırım'a Beşiktaş'ta yoğun ilgi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Beşiktaş Çarşı'yı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.
 18 Mayıs 2019 19:23
Yazdır
Binali Yıldırım'a Beşiktaş'ta yoğun ilgi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Görüşlerimiz tabii ki farklı oluyor ancak aynı ülkede yaşıyor ve aynı havayı teneffüs ediyoruz. Tasamız bir, sevincimiz bir, hiçbir şey bir gönül kırmaya değmez." dedi.

Beşiktaş Çarşısı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektirdi. Esnaf ziyareti de yapan Yıldırım, balıkçılarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Ziyaret sırasında çevredeki bazı kişiler ise "her şey çok güzel olacak" şeklinde slogan attı.

Kartal Heykeli önündeki Türkiye Gençlik Birliği standına da ziyarette bulunan Binali Yıldırım, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çarşı ziyaretinin gayet iyi geçtiğini söyleyen Yıldırım, bir saattir Çarşı'yı gezdiğini ve buranın oldukça yoğun ve hareketli olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, bir gazetecinin Çarşı'da yoğun ilginin yanı sıra "her şey çok güzel olacak" sloganlarının da atıldığını hatırlatması üzerine, "Bu da demokrasinin güzelliği. Ne kadar güzel, insanlar düşüncelerini ifade edebilir ama hiçbir zaman birbirimize ağır sözler, söylememeliyiz. Görüşlerimiz tabii ki farklı oluyor ancak aynı ülkede yaşıyor ve aynı havayı teneffüs ediyoruz. Tasamız bir, sevincimiz bir, hiçbir şey bir gönül kırmaya değmez." diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bahçeli'den 19 Mayıs paylaşımı
18 Mayıs 2019 19:43		 'Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur'
18 Mayıs 2019 19:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
18 Mayıs 2019 18:58		 Yunan hücum botunun tacizi görüntülendi
18 Mayıs 2019 17:37
Antalya Büyükşehir'in binasına T.C. tabelası takıldı
18 Mayıs 2019 17:20		 Yıldırım: Numarayı not edin, ileride işinize yarayacak
18 Mayıs 2019 17:12
'Mesleki eğitim güçlendikçe Türkiye güçlenecek'
18 Mayıs 2019 16:31		 Milletvekilini hüngür hüngür ağlatan açılış
18 Mayıs 2019 15:47
Topçu: YSK Milli irade gaspçılarına suçüstü yaptı
18 Mayıs 2019 14:57		 Mazbatası iptal edilen AK Parti'li Başkandan YSK'ya tepki
18 Mayıs 2019 14:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Siyanürle öldürülen annenin son sözü: Abini ihbar etme!
Araba satacaklar dikkat! Bir mesajla aracından oldu
Bakan Ziya Selçuk, liselerde yeni modeli açıkladı
Sağlık Bakanlığı, iller arası nakiller için 9.526 boş kadro ilan etti
İşte yeni dönemde lisede seçilecek dersler
Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek
Ölmek üzere olan profesöre eski yazılarını hatırlattı
Ders sayısı azalıyor, seçmeli ders geliyor
Sıfır araçta 5 bin lira müjdesi: Hurda indirimi 15 bin liraya çıkıyor
YÖK'ün uyarısına rağmen, hala göreve iade etmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nihat özdemir'in tff başkanlığına adaylığını açıklaması 4
kendi kendine konuşmak 1
asansör 4
ekrem imamoğlu 5
challenge 2
asdjkljasdjs 1
nazım hikmet 1
17.05.2019 fenerbahçe vs anadolu efes maçı 1
yatak 4
benden sana söylemesi 2
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam