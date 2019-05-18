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Dede mirası mesleğinin tek kadın temsilcisi

Konya'da tahıl üreticisi ve işletmecisi bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Aysun Çınar, 4. nesil olarak dedelerinin mesleğini Mardin'de sürdürüyor.
 18 Mayıs 2019 19:28
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Dede mirası mesleğinin tek kadın temsilcisi

Mardin Hububat Ticaret Merkezinin aktif olarak çalışan tek kadın hububat tüccarı olan Çınar'ın hayali lisanslı depo yaparak Mardin yatırımını büyütmek istiyor.

Konyalı Aysun Çınar aile mesleği olan hububat mesleğini 4. nesil olarak taşıyor. Konya ve Güneydoğu'da hububat tüccarlığı yapan Aysun Çınar Kızıltepe'nin ve Ortadoğu'nun en büyük hububat merkezinin tek kadın hububat tüccarı olarak Mezopotamya'nın bereketli ürünlerini Türkiye pazarında satışa sunuyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan 2 çocuk annesi Aysun Çınar Güneydoğu'nun en büyük hububat merkezi Kızıltepe'de buğday, mısır ve hububat üzerine çalışma yaptığını söyledi. Kadın olarak Güneydoğu bölgesini severek ticaret yaptığını kaydeden Çınar, "Bu meslekte 21. yılımı doldurdum. Türkiye geneli, her bölgeden buğday ve mısır alım satımı yapıyorum. Bizim asıl merkezimiz Konya ama şubemiz Kızıltepe, Mezopotamya ovasını sevdiğim için ağırlıklı olarak bu bölgede çalışıyorum. Güneydoğu bölgesinin toprağı gerçekten çok bereketli ve en kaliteli ürünlerle dolu. İnsan sağlığına yararlı buğdayın bu topraklarda yetiştiğine tanık oldum ve çok sevdiğim bu bölgede ağırlıklı ticaretimi sürdürüyorum" dedi.

Babadan kıza miras

Daha öncesinde babası ile beraber un fabrikası çalıştırdıklarını ve babasının vefatından sonra kendisinin un fabrikasını 10 yıl daha sürdürerek sanayiciliği bırakıp tekrardan hububatçılığa döndüğünü kaydeden Çınar, "Bulunduğumuz coğrafyada kadınların geri planda kaldığı imajı oluşsa da zaman geçtikçe kendilerini daha ileri taşıyabilen güçteler ve bölge halkı, o kadınların eşleri kadınlara büyük destek veriyor" diye konuştu.

"Mardin'i çok sevdim"

Konya'da sanayicilik ile uğraştığını kaydeden Çınar, "Mardin'e gelişim bir ağabeyimiz tavsiyesi ile oldu. Ben de Mardin'i gerçekten çok merak ediyordum zamanla buraya daha çok ticaret yaparak bölgeyi daha çok sevmeye başladım ve bölge de beni çok sevdi. Birlikte çok iyi çalışmalar yaptık. Bu bölgede kendimi kabul ettirmek çok zor oldu ama sonunda da başardım" dedi.

"Lisanslı depo yapmak en büyük hayalim"

Yaşadığım coğrafya olan Kızıltepe'ye lisanslı bir depo yapmak benim en büyük hayallerimden biri diyen Çınar "Ben bu bölgeye yatırımımı arttırmak istiyorum. Çalışmanın kadını erkeği yoktur, bana göre kadınlar daha üretici, daha vasıflı ve faydalı işler yapan kişilerdir" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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