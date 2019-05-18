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Bahçeli'den 19 Mayıs paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum"
 18 Mayıs 2019 19:43
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Bahçeli'den 19 Mayıs paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

MHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajına yer verildi.

Bahçeli mesajında, "Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Genel Başkan Bahçeli'nin konutunun önünde geleneksel kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafları da kullanıldı.

Anadolu Ajansı
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