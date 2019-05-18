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Traktörün altında kalan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Bayburt İl Özel İdarespor Kulübü altyapısından yetişen ve A takımında kalecilik yapan 17 yaşındaki Burak Türker, kullandığı traktörün şarampole uçması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
 18 Mayıs 2019 20:57
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Traktörün altında kalan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Bayburt İl Özel İdarespor Kulübü altyapısından yetişen ve A takımında kalecilik yapan 17 yaşındaki Burak Türker, kullandığı traktörün şarampole uçması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Mutlu köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyden tarlaya giden Burak Türker yönetimindeki 63 YS 599 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Türker, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Türker, hayatını kaybetti.

Bayburt İl Özel İdarespor Kulübü altyapısından yetişen Burak Türker, geçtiğimiz yıl içerisinde performansı ile dikkat çekmiş ve A takımla antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.

Genç futbolcunun ölüm haberi Bayburt'ta spor camiasını yasa boğdu.

Türker'in yarın köyünde toprağa verileceği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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