'12. sınıfların önünden geçmemeye çalışıyorum'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 Eylül ayında uygulamaya başlanacak olan yeni ortaöğretim modelini tanıttı.

"19 Mayıs 2019 Gençlerle Buluşma" NTV özel yayınında Ahmed Arpat'a konuk olan Bakan Selçuk, liselerde uygulanacak yeni eğitim sistemiyle ilgili merak edilenleri anlattı.

"Eğitimin ekonomiyle buluşması son derece kritik."

"Çok büyük fotoğrafa baktığınızda, biz ilk kez 2023 vizyonu diye bir döküman çıkardık. Dedik ki MEB bir sistemdir, bunun alt bileşenleri vardır. Hepsi birlikte dönüşüme tabii tutulmazsa, alt sistemde yapılan değişiklik zarar getirir."

"Biz bunu sadece ortaöğretim için yapmadık, belli bir süre içerisinde 1-8. sınıflar için takvim de açıklayacağız. Biz bunu bir bütün olarak görüyoruz. Aynı takvimde olacak."

"ÖZGEÇMİŞ DEĞİL ÖZGELECEK OLUŞTURMAK GEREKİYOR"

"Gençleri neye hazırlıyorsunuz sorusu çok önemli. Acil problem var, nedir sınavlar vb. Asıl iş üniversite bitti, sonra ne olacak? Bunu sadece sınava hazırlanmak meselesi olarak görmüyoruz. Öğrencileri sınava değil, üniversiteye hazırlayacağız. Gençler bakın sizin özgeçmiş çabanızı anlayabiliyoruz, bizim için daha önemli olan ise özgelecek oluşturmak."

"Ne biliyoruz? sorusunu sorduk, çocuklarımız bildi. Bunu yaparsak eğitim sistemi katma değer üretmez, peki ne yapmak lazım. Biliyorsunuz da bunu nasıl biliyorsunuz, bildiğinizi nasıl biliyorsunuz? Giderek seviye yükseliyor. Bilgi kuramı, bilgiyi kullanma yolu açısında disiplinlerarası dersler de buna destek oluyor. Bilgi sadece ezberlenen değil, yorumlanan, tartışılan bir sürece girmeli. Soru çözmek değil, sorun çözmek önemli olan."

"SORU DEĞİL SORUN ÇÖZEN ÖĞRENCİ"

"Genç işe girdi, işveren sordu ne yaparsın? Genç de dedi soru çözerim, işveren der ki soru değil, sorun çözen çalışan istiyorum. Bilgi kuramı bunu sağlıyor."

"Hayal-Etkinlik ve Yaşam, HEY bunun kısaltılmışı. Soru çözüyoruz da bir de hayat var. Çocukları odaya kapatıyoruz yıllarca, rüşvet veriyoruz, pasta vb. Uzun yıllar sonra dünyayı tanımıyorlar. Düğün, cenaze misafir bilmiyorlar. Genellemek istemem. Bu kadar soru çözen birinin sosyal hayatını çok zayıflatıyor. İyi bir öğrenci, ders dışında yaptıklarıyla tanınır. Hobin mi var, sosyal faaliyete mi katıldın, enstrüman mı çaldın? HEY bize bunu sağlıyor. Fiziksel aktivite olmadan bir gencin gençliğini sağlıklı sürdürmesi mümkün değil. Hayvanlara yardım olabilir, tarım olabilir, tüm bunlar tasarım beceri atöylelerinin devamı olarak yapılıyor. Bir çocuk hiç atöyle görmezse, hayatla ilişkisi zayıflıyor. Bunu düzeltmek için, çocuğun sadece düşünce değil, duygu düşünce hareket alanında da dengeli yetişmesi gerekiyor. Bunun için HEY bunun için ortam sağlıyor."

"ŞU HALİYLE SADECE SORU ÇÖZMEYE ZAMAN VAR"

"Bir çocuk düşünün, birçok çukur kazıyor, ama kuyu kazamıyor, kuyu kazamadığı için de su çıkmıyor. Birçok ülkede neden 5-6-7 ders var, Türkiye'de 15-16 ders var? Bir öğrencinin bu kadar dersi öğrenerek yolculuk yapması mümkün değil. Fiziği 2 saat alacağına 4-5 saat alsın, ama gerçekten deney yapsın. Şu haliyle zaman yok, sadece soru çözmeye zaman var."

"Biz öğrencimizin hayatta ne yapmak istediğini, bunu yapmak için neye ihtiyaç duyduğunun beceri setini çıkardık. Mühendis olduğunuzda aldığınız derslerin bir kısmı mühendisliği desteklemiyor. Bunun yerine okul öncesi dönemler var. Bu çocuğun dosyası olmalı, ne yapmış, neye merak duymuş? Bütün bunları uyguladığımda, ilgi testi, yetenek testi sonucunda şunlara yatkın olduğun görülüyor. Ben öğrencime demiş oluyorum ki, sen ilgi duyduğun, yetenekli olduğun alanda eğitim al."

"2024 yılı için biz yüzde 90'lara çok güzel geliriz, yeter ki finansman, öğretmen eğitimiyle ilgili sıkıntı olmasın, biz bunu çok rahat yaparız."

"Bir öğrencim lisanslı sporcu, dışarıda bir kuruma gidiyor, hafta 5 gün antrenman yapıyor. Ben onu da ders sayarım"

"ALTYAPI OLMAZSA YÖNTEM HATALI GİBİ GÖRÜLÜR"

"9. sınıf, biz niye önümüzdeki sene değil de 2020 yılına sarkıtıyoruz? Öğretmen eğitimi bitmezse bu başarılamaz. Hazırlıksız yapılan her iş sonra problem yaratır. Uygulamanın altyapısı uygun olmazsa, yöntem hatalı gibi görünür. 9. sınıf temel bir sınıftaki dersler, öğrencilerimize bütünsel bir bakış sağlıyor. Fizik, kimya gibi parça parça değil de bütün olarak, sistemsel bir bakış oluşuyor çocukta. Örnek; göç, sosyolojiyle, ekonomiyle, coğrafya ile, hepsiyle ilgili."

SEÇMELİ DERSLER

"Diyelim ki bir ders var, öğrenci 12. sınıfta ama o okulda o dersi verecek öğretmen yok. Artık bu çağda o dersi, o okulda yapalım mutlaka demiyoruz. Biz uzaktan ders alabilir miyiz? Öğrenme yönetim sistemleri, videolar, öğrencinin kendini denediği... Birçok dünya çapındaki üniversite dersini bu sistemle alabilirsiniz. Bizim için bunların biraz sıradanlaşması lazım. Video kütüphaneden verebiliriz, başka okullardan ders alabiliriz, çok ihtimal var ama altyapı lazım. Seneye neden başlamadık? Çünkü altyapı hazırlıyoruz bunun için."

"Hiç tarih bilmeden, sadece matematikle öğrencinin hayatı anlaması zorlaşır. Daha şuurlu olması için bir bakış açısı getiriyor bu. Öğrenci diğer ders gruplarından da ders almak zorunda. Sadece matematik alamayacak öğrenciler."

"KREDİLİ SİSTEMDEKİ HATAYA DÜŞMEYECEĞİZ"

"Kredili sistem başka bir şey. Kredili sistem iyi hazırlanması gereken bir sistemdi. O dönem bir rapor yayınladım. Neden devam etmesi gerektiği için. Az önce ifade ettiğim gibi, hazırlık yetersizse problem yöntemde sanırsınız. O sene sistem pilot okullar yerine tüm ülkede denenince sorunlar çıktı. Biz bu yüzden yeni sistemi 5 yıla yayıyoruz."

"Çalışanla çalışmayanı ayıracağız. Öğretmeni sınıfta güçlendireceğiz, öğretmen güçlü olmazsa öğrenci ben nasılsa geçiyorum, yatayım diye düşünür. Buna izin vermemiz mümkün değil. Bir ekosistem kurmak zorundayız, sadece derslerle olmaz bu iş, öğretmen eğitmezsen, atölyeler kurmazsan olmaz. Hepsini adım adım koyuyoruz ki birbirini tanımlasın."

"12. sınıf çok önemli, üniversitenin ilk sınıfı gibi. 'Bu dersleri öğretmenler nasıl verecek?'. Benim kadar öğretmen tanıyan az kişi vardır. Bizim öğretmenlerimizle ilgili yeterli altyapı olduğunda başarmamaları mümkün değil."

"Öğrencide bir sıkıntımız yok. Sınav sistemi öğrenciyi boğan şey, sınav amaç değil araçtır, sistem böyle olduğu için öğrenciler de araca yoğunlaşıyor."

"YÖK ile güzel bir işbirliğimiz var. Bazı fakültelerin MEB ile ortak, ihtiyaçları gözeterek, eğitim fakültesi çalışması konusunda anlaşma sağladık. Eğitim fakültelerin 1. sınıfından itibaren mezun olacak öğrencilerin bu sisteme adaptasyonu için çalışmalarımız var. Mevcut öğretmenler için de 4-5 yıllık bir eğitim süreci olacak."

BELİRLİ DERSLERE AŞIRI TALEP OLURSA NE YAPILACAK?

"Her lise için ayrı ama bütünleşik bir model, dersler yığılma olduğunda, öğretmen ihtiyacı nedir ona bakılır. Fakat bir okulda herkesin bir okulda matematikçi olduğunu görmedik. Bazen dil alanı, sosyal istiyorum diyor. Bizim çan eğrisiyle doğrudan ilgili. Bir yığılma olursa ilçe içerisinde öğretmenlerin görevlendirilmesiyle yapılacak küçük düzenlemelerle çözülür."

ÖĞRENCİLER NASIL DERS SEÇECEK?

"Biz deneme yapmadan iş yapmıyoruz. Tercih robotunu farklı okullarda denemek için geliştirdik."

"Derinleşme çok önemli, bir öğrencinin ilgili olduğu alana yoğunlaşması bunu sağlıyor."

"Öğrenci bir ders seçti, okulda hocamız yok. Altyapımız uzaktan eğitimi de sağlıyor. Altyapı olursa bu dersi almanın birçok yolu olur."

"Her çocuğun belirli bir kotası olur. Bunlar çalışılıyor. Ders seçmine baktığımızda kişiselleştirmeyi görüyoruz. Bu derinleşmeyi sağlıyor, o çocuk da ilgi duyduğu alanda yükselmeye yöneliyor. Sınavı kazansa da onu hayat bekliyor. Sınavı kazanmak dışında bir hayat alanı var. Girişim, sosyal becerisi yüksek olan gençler, diğer çocuklardan daha şanslı oluyor. Hayat ve okul başarısı iyi ayırt edilmeli."

"Derslik açığımız evet var, ama en geç 3 sene içinde tüm açığını halletmiş, yatırım bütçesini yöneltebilecek bir ülke. 15 senede çok büyük yatırımlar yapıldı."

"Bizim açık portalımız var. Bir gencimiz istediği alanda istediği mesleği tanımak için, meslek tanıma ya da kendini tanıma adına böyle bir fırsat var. Şu an faaliyette, öğrenci ve veliler bakabilir. Rehberlik ve danışmanlarımızdan da tabii ki destek alacağız. Belirli branşlardaki öğretmenlerimiz, belirli saatlerdeki eğitimleri alırlarsa lise öğrencilerinin kariyeri için koçluk yapabilir. Biz bu eğitimi üniversitelerimizde ücretsiz vereceğiz. Zaten testler yapıldı, öğrencinin başarıları ödülleri duruyor, biz bunu görüyoruz. Buna bakarak acaba hangi meslek, hangi program öğrenciye katkı sağlar? Bu eğitim için her türlü desteği sağlayacağız."

LİSE SONDA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

"Diyelim ki öğrencinin bir dersi zayıf, bunun akademik destek çalışmaları var, hafta sonu ve hafta içi. Bununla ilgili bir video kütüphanesi de kuruyoruz. Meslektaşlarımızı davettik, çalıştık. Bir kütüphane şu an üretiliyor. Bir öğrenci dağ köyünde bile olsa telefonunda bu videoları ücretsiz izleyebilir. Bunun ötesinde ailelere yönelik çalışmalar gelecek. Öğrencilerimizin rehberlik konusunda destekleri için uzaktan yardım paketleri oluşturulacak."

"Öğrencilerin ders dışında ne yaptığı da çok önemli. 'Senin ne tür projelerin var ki portfolyene koyayım, öğrencilik hayatında neler yaptın' diyor dünya. Türkiye de buna gidiyor."

12. SINIF ÖĞRENCİLERİNE SÜRPRİZ

"Gittiğim okullarda 12. sınıfların önünden geçmemeye çalışıyorum. Ziya hoca bizim durum ne olacak diyorlar. Önümüzdeki Eylül'de 12. sınıfa başlayacak, sınava girecek çocuklarımız var. Onlar bu senekiler gibi hazırlanmayacak. Onlara sürprizimiz var. Yönelecekleri alanda daha rahat edecekleri, alanlarıyla örtüşmeyen bazı derslerde düzenleme yaptık. Müfredatta bir rahatlama olacak. Çocuklarımızın sınava derinleşerek hazırlanması için bir hazırlık yaptık. Öğretmenlerimiz ve müdürlerimizle bunun simülasyonunu yaptık."

"Sınav sisteminin sık değişmesi işlevsel değil. Bazı dönemlerde sık sık değişiklik olması öğrencileri yordu. Öğrenciler neyle başlıyorsa, onunla bitirecekler."

ARA TATİLLER

"Bizim tüm çalışmalarımız, 2023 vizyonundaki tüm çalışmaları destekleyici hüviyet taşıyor. Haziran'da seminerler, öğretmenler açısında verimsiz. Herkes okul kapanmış, tatile çıkmak istiyor. Yaz tatili ne kadar uzun olursa, unutma ihtimali artıyor. Tarım toplumu döneminde buna ihtiyaç vardı, ama bu tam tersine döndü. Bu takvimi sürdürmenin temeli kalmadı. Seminer haftalarını yıl içine aldık. Bu bir verimlilik projesi, sadece takvimde yer değiştirme değil. Ekonomi ve sosyoloji ile de bağlantısı var. Valiler isterse bölgeler değişiklik yapmaları mümkün."

ÖĞRETMENLERİN TATİLİNDE KISALTMA YOK

"Ara tatiller, öğretmenlerimize neden tatil olmadı? Öğretmenin tatili 1 Temmuz - 1 Eylül arası, yine öyle, tatile dokunmadık, yaz tatilini kısalttık."

"Hiçbir ülkede yaz tatili bu kadar uzun değil, ara tatiller vardır. Bilimsel araştırmalar bunu destekliyor. Öğretmenin sağlıklı verimli olması, çocukların eğitiminin sekteye uğramaması için yaptık."

19 MAYIS MESAJI

"Bandırma Vapuru'nun yanaştığı Samsun'daydık. Gazi Mustafa Kemal'in yürüdüğü yoldaydık. Bu coğfrayada ayakta kalacaksak milli benliğe sahip olmak zorundayız. 19 Mayıs'ı çok daha değerli bir hale getirmek için binlerce etkinliğimiz oldu."

"Gençler birçok şeyi hazır buluyor. Her şey problem çıkmadan sıyrılıyoruz. Gençler zorlanmalı, bu ülke için ne yaptığını, 19 Mayıs'ı kutlama hakkı olduğunu sorgulamak durumundandır. Gereğini çalışarak ortaya koyarak, Nobel'e aday olarak, yüksek teknoloji üretmek için yapabiliriz. O zaman bu topraklar sizden razı olur."