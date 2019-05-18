Ziya Selçuk 19 Mayıs'ı özel video ile kutladı
|18 Mayıs 2019 21:07
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, binlerce gencin, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan ile birlikte Gençlik Marşı'nı seslendirdiği özel videoyla kutladı.
Selçuk, Instagram hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı DOB Genel Müdürlüğünün ortak projesiyle binlerce gencin katılımıyla çekilen videoya yer verdi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılına özel hazırlanan videoda tenor Murat Karahan, Hacettepe Üniversitesi Gençlik Senfoni Orkestrası, DOB'un gençlik korosuyla birlikte Gençlik Marşı'nı seslendirdi.
Bakan Selçuk, bu videoya yönelik paylaşımında, "Sevgili gençler size yakışan; milli mücadelenin gençleri gibi, çalışarak, vazifesini yaparak, ülkesini düşünerek, iyilik ve dürüstlük peşinde koşarak, kendine ve yapabileceklerine inanarak, bu bayram, bu bayrak benimdir, hakkımdır diyerek bayram kutlamaktır. Bu, yüz yıl önce de böyleydi, bugün de böyle... Daima kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
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