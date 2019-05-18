Yeni askerlik sistemine ilişkin teklife son şekli verildi
Yeni askerlik sistemine ilişkin teklife son şekli verildi
|18 Mayıs 2019 21:17
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