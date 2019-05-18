Bitlis'in tarihi evleri turizme kazandırılacak

BİTLİS'te çetin kış şartlarından dolayı tahrip olan tarihi ve tescilli evler restore edilerek turizme kazandırılacak. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, amaçlarının Bitlis'te tarihi yeniden ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.

7 bin yıllık geçmişi ve tarihi mimarisiyle adeta açık hava müzesini andıran Bitlis'te, tarihi evlerin restore edilmesi için çalışma başlatıldı. Yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran 405 tescilli tarihi yapıdan 288'i restorasyon kapsamına alındı. Çetin geçen kış şartlarında yıpranan tarihi evler için Bitlis Belediyesi çalışma başlattı. Şahıslara ait tarihi evlerin turizme kazandırılması ve için proje hazırladıklarını belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay amaçlarının kentte tarihi yeniden ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.

KIŞ ŞARTLARI TARİHİ YAPILARI YIPRATIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün de desteğini alarak, Bitlis'te dökülmüş veya onarıma muhtaç evleri onaracaklarını belirten Tanğlay, "Tarihi yapıları onarıp, insanlarımızın ve turizmin hizmetine sunmak istiyoruz. Bunu belediye olarak özel şirketlere vermemiz gerekiyor. Bu tür işletmeciler bunu restoran, kafeterya, butik otel tarzında gelir getirici işletmelere dönüştürüyor. Çünkü bu evlerde yaşam olmadığı zaman 2-3 yıl içerisinde yine aynı duruma geliyor" dedi.

ESKİ BİTLİS'İ GERİ KAZANACAĞIZ

Tarihi evleri koruma anlamında geçmiş dönemlerde de çalışma yapıldığına dikkat çeken Tanğlay, "Belediye tarafından başlatılan ve çalışmaları halen devam eden birinci etap restorasyon çalışmaları bu yıl tamamlanacak. Belediyemizin geçmişte başlattığı projesi halen devam ediyor. Feyzullah Ensari Hazretleri'nin bulunduğu caddede devam eden çalışmalar bayram sonrasında da hız kazanarak o caddenin tamamını restore edeceğiz. Bu bölgede hanlarımız, tarihi evlerimiz mevcuttur. İnşallah bu birinci etabı tamamlamaya çalışacağız. Düşüncemiz eski Bitlis'i geri kazandırmaktır. İnşallah bunu da başaracağız" dedi.

TURİSTLERİN BİTLİS'İ BÜTÜNÜYLE GÖRMELERİ LAZIM

Bu projeleri belediye bütçesiyle yapmanın çok zor olduğunu belirten Tanğlay şöyle konuştu:

"Projelerimizi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunacağız. Bunun için AB fonlarını da kullanacağız. Birinci önceliğimiz dere üstü projesidir. Bu projeye başladığımızda ve dere üstündeki yapıları kaldırdığımızda Bitlis'in tarihi dokusu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Şu anki huzur ortamında hem yerli hem de yabancı turisti çekebiliriz. Bu süreçte bizim tarihi evlerimiz bir Mardin örneği olabilir. Bitlis'teki tarihi tescilli evlerin sayısı Mardin'dekilerden fazladır. Tabi biz bugüne kadar buna sahip çıkamamışız. En büyük sıkıntı bu aslında. Ancak insanların buraya gelerek bu evleri görmesi, bu evlerde konaklaması, burada kahvaltı yapması lazım. Bitlis'in turizmini bir bütün olarak görmek gerekir. Buraya gelenler, Nemrut Krater Gölü'nü, Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı, Adilcevaz ve Tatvan sahillerini, Bitlis'in kalesini ve türbelerimizi görmeleri gerekir. İnşallah çalışmalarımız turizme katkı sunacaktır."