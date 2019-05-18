Celal Uzunkaya, Samsun Emniyeti'ni ziyaret etti
|18 Mayıs 2019 21:47
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Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal Uzunkaya, Samsun Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyaret süresince kendisine Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal ve Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz eşlik etti.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla kentte düzenlenen yürüyüşe katıldı.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Dönümü Etkinlikleri ile ilgili Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün üst düzey yöneticileri ile toplantı gerçekleştirerek, programın genel güvenliği ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Toplantının ardından Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personelle bir araya gelen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya personele görevinde başarılar diledi.
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