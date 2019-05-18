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Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırına gerçekleştirdiği askeri sevkiyat sürüyor.
 18 Mayıs 2019 21:52
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Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırına gerçekleştirdiği askeri sevkiyat sürüyor.

TSK tarafından Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan zırhlı personel taşıyıcı ve komando birlikleri yoğun güvenlik önlemleriyle Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.

Askeri araç ve personellerin Cilvegözü sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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