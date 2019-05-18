TikTok , WhatsApp ve Instagram'ı solladı
|18 Mayıs 2019 22:03
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Son dönemin popüler sosyal medya uygulaması TikTok hızlı büyümesiyle gündemde.
Son dönem Hindistan ve çin'de çılgın büyüyen Pekin merkezli uygulamanın açıklanan indirme oranları da bunu kanıtlar nitelikte.
Apple'ın mobil uygulamam mağazası App Store 2019 ilk çeyrek raporu SensorTower tarafından yayınlandı.
Söz konusu rapora göre, TikTok, beşinci defa üst üste en çok indirilen uygulama oldu.
SensorTower'ın raporuna göre TikTok, bir çeyrekte 33 milyondan fazla iPhone'a indirildi. Aynı sürede en yakın rakibi YouTube ise 28 milyon indirilme sayısına ulaştı.
YouTube'u 27 milyon ile Instagram, 23 milyon indirme ile WhatsApp ve 22 milyon indirme ile Messenger takip etti.
TİKTOK NASIL BU KADAR HIZLI BÜYÜDÜ?
TikTok, beşinci defa üst üste en çok indirilen uygulama oldu. Tabii ki bu yükselişte TikTok'un çatı şirketi ByteDance'ın 2017'de satın aldığı Music.ly uygulamasının da etkisi büyük.
Şirket ABD pazarına girerken iki uygulamayı TikTok markasının altında birleştirdi.
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