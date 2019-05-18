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'Milletimiz, pervasız muhalefet anlayışından şikayetçi'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:- "Milletimiz, iktidarın yapmış olduğu bir camiyi, bir üniversiteyi dahi eleştirecek noktaya gelmiş muhalefetten, bu milletin evlatlarının 15 Temmuz gecesinde iyi niyetle, ihlasla, vatan ve milleti için göstermiş olduğu bir direnişi bile eleştirecek noktaya gelmiş olan basiretsiz, pervasız muhalefet anlayışından şikayetçi"
 18 Mayıs 2019 22:08
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'Milletimiz, pervasız muhalefet anlayışından şikayetçi'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz, iktidarın yapmış olduğu bir camiyi, bir üniversiteyi dahi eleştirecek noktaya gelmiş muhalefetten, bu milletin evlatlarının 15 Temmuz gecesinde iyi niyetle, ihlasla, vatan ve milleti için göstermiş olduğu bir direnişi bile eleştirecek noktaya gelmiş olan basiretsiz, pervasız muhalefet anlayışından şikayetçi." dedi.

Erbakan, partisinin, Erzurum'un Palandöken ilçesinde düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisini, 'milli görüş' davasını hakkıyla temsil etmek üzere yaşanabilir bir Türkiye'yi tesis etmek üzere kurduklarını belirtti.

"Partimiz, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, adil bir dünya, kuvvetin değil hakkın üstün tutulduğu, güçlünün haklı sayıldığı değil haklının güçlü kılındığı bir dünya hedefiyle kuruldu." diyen Erbakan, şöyle devam etti:

"Milletimiz yıllardan beri Türkiye'de hem muhalefetten hem de iktidardan şikayetçi olduğu için, bu aziz milletin kendisini hakkıyla temsil edecek, hissiyatına tercüman olacak, derdiyle gerçekten dertlenecek, kendisine hizmet edecek yeni siyasi harekete, yeni siyasi partiye ihtiyaç olduğu için Yeniden Refah Partimiz kuruldu. Partimiz, milletimizin, ezilenlerin, gariplerin, mazlumların derdiyle dertlenmek ve bu dertlere derman olmak için kuruldu."

Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz bugün 'bu iktidar gitsin de ne olursa olsun, başımıza ne gelirse gelsin' anlayışıyla siyaset üreten, 'biz kazanalım' diye değil 'karşı tarafa kaybettirelim' diye siyaset yapan muhalefetten şikayetçi. Milletimiz bugün sadece eleştiren, çözüm önermeyen, sadece teşhis yapan, tedaviyi ortaya koyamayan muhalefetten şikayetçi. Milletimiz bugün 'bu mevcut iktidar 17 seneden beri her şeyi yanlış yaptı, bir tane bile iyi iş yapmadı' diyen muhalefetten şikayetçi. Milletimiz bugün kim yapmış olursa olsun, doğruya doğru, yanlışa yanlış deme erdemini göstermeyen muhalefettin şikayetçi. Milletimiz bugün, 'biz gelirsek eğer yapılanları yıkacağız, projeleri, yatırımları durduracağız' diyen, hiçbir hizmeti kabul etmeyen muhalefetten şikayetçi."

- "Milletimiz, basiretsiz, pervasız muhalefet anlayışından şikayetçi"

Partilerinin, bu yanlışlar içerisindeki muhalefet partilerinden farklı olduğunu savunan Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Partimiz muhalefetin de iktidarın da doğrusuna doğru, yanlışına yanlış diyecek bir siyaset yapmak için ortaya çıkmıştır, yapılan hizmetlere teşekkür etmek, yanlışları düzeltmek, eksikleri tamamlamak için yola çıkmıştır. Milletimiz, iktidarın yapmış olduğu bir camiyi, bir üniversiteyi dahi eleştirecek noktaya gelmiş muhalefetten, bu milletin evlatlarının 15 Temmuz gecesinde iyi niyetle, ihlasla, vatan ve milleti için göstermiş olduğu bir direnişi bile eleştirecek noktaya gelmiş olan basiretsiz, pervasız muhalefet anlayışından şikayetçi."

Fatih Erbakan, programın ardından partisinin Erzurum İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı
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