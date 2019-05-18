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'Hiç kimsenin yargıya hakaret etme hakkı yoktur'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz:- "(İstanbul seçimi) Herkes yargı kararlarını eleştirebilir ama hiç kimsenin yargıya hakaret etme, yargıçları tehdit etme hakkı yoktur"-
 18 Mayıs 2019 22:13
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'Hiç kimsenin yargıya hakaret etme hakkı yoktur'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Herkes yargı kararlarını eleştirebilir ama hiç kimsenin yargıya hakaret etme, yargıçları tehdit etme hakkı yoktur." dedi.

Genç İlçe Belediye Başkanlığınca düzenlenen iftar yemeğine katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

31 Mart'ta yerel seçimlerin yapıldığını anımsatan Yılmaz, seçimlerin olaysız bittiğini ve huzur içerisinde tamamlandığı söyledi.

Yılmaz, tüm vatandaşların demokratik hakkını kullandığını, Gençlilerin de AK Parti'ye verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi iptal kararına değinen Yılmaz, şunları söyledi:

"İstanbul'da partimizin ve milletimizin hakkını korumak durumundayız. Kendi seçmeninin hakkını koruyamayan, milletin hakkını koruyamaz. Dolayısıyla biz, seçmenimizin oyunu başkaları almasın diye her türlü itirazımızı yaptık. Oyların sadece yüzde 10'u sayılabildi. Bu yüzde 10'luk sayım sonucunda aramızdaki fark 28 bin küsuratlardan, 13 bin civarına düştü. Buradan da gördük ki bizim çok sayıda oyumuzu ya yazmamışlar, ya da başkasına yazmışlar. Ölülere bile oy kullandırmışlar. Bütün bu tespitlerden sonra YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu doğru ve hukuki bir karardır. Kim ne derse desin YSK bize göre isabetli bir karar vermiştir."

- "Hiç kimsenin yargıya hakaret etme hakkı yoktur"

İnsanların yargının verdiği kararları eleştirme hakkına sahip olduğunu anlatan Yılmaz, YSK'nın hiç kimsenin hakkını alıp bir başkasına vermediğini ifade etti.

YSK'nin, "bu seçime gölge düşmüştür, daha düzgün bir seçim yeniden yapılsın" kararı verdiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Herkes yargı kararlarını eleştirebilir ama hiç kimsenin yargıya hakaret etme, yargıçları tehdit etme hakkı yoktur. Hiç kimsenin yargıya tehdit göndermeye, yargıdaki insanları birebir hedef göstermeye hakkı yoktur. Maalesef bunları da yaşadık. Bu seçimde de İstanbul halkı son sözünü söyleyecek. Bizim adayımıza oy verirlerse bizim adayımız seçilecek, CHP'nin adayına verirlerse onların adayı seçilmiş olacak. Bizim her zaman vatandaşın iradesine saygımız var, bunu tartışmayız. Ama birileri bizim hakkımızı gasp etmeye çalışırsa, kusura bakmasınlar elimizden gelen her türlü gayreti sarf ederiz."

İftar yemeğine, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı
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