CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'a hep birlikte hizmet edeceğiz. Bu kentin yönetimine muktedir olduğumuzu biliyoruz." dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Küçükçekmece Evlendirme Dairesinde düzenlenen iftarına katılan İmamoğlu, "Bu güzel ramazan ayına denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çok özel bir tarih, 100. yılı. 100. yılı İstanbul'da inşallah bizlerle beraber çok güzel kutlamalara ve anmalara vesile olacaktı. Nasip olmadı, inşallah 101. yılını hep birlikte kutlayacağız. Ama 100. yılını İstanbul'da anmak, kutlamak ve bu süreci bütün Türkiye ile paylaşmak, bunun merkezi olmak çok önemli bir duygu." diye konuştu.

19 Mayıs kutlama törenleri için Samsun'a gideceğini hatırlatan İmamoğlu, ''Samsun'da hem CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve müsaadenizle selamlarınızı iletmek üzere hem de İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile bir arada bayram kutlayacağım. İnşallah, 19 Mayıs'ın bu 100. yılı bu şekilde oldu ama size söz veriyorum sizlerin gücüyle, sizlerin omuz omuza bize vermiş olduğu katkıyla Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını İstanbul'da hep birlikte kutlayacağız.'' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu 23 Haziran'daki seçime hazırlandıklarını vurgulayarak, "Seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim bütün İstanbul'u. Yani onların ifade ettiği gibi değil. Ben, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıyım. Bunun farkındayım ve sorumluluğunu taşıyorum. İstanbul'a hep birlikte hizmet edeceğiz. Bu kentin yönetimine muktedir olduğumuzu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.