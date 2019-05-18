Instagram 'Direct' uygulamasını kapatıyor
|18 Mayıs 2019 22:53
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Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, bir süre önce ayrıca yayınladığı yan uygulaması Direct'i kapatmaya karar verdi.
Direct uygulaması, Instagram içinden de erişilebilen ve kullanıcıların özel olarak diğer kullanıcılarla mesajlaşabilmesine olanak veriyor.
Direct özelliğinin kullanımını artırmak adına şirket, ayrıca yayınladığı Direct uygulamasını indirmeye sunmuş ve kullanan kitlede büyük bir artış yaşanmıştı.
Ancak Instagram, bugün kullanıcılarına gönderdiği yeni mesajında Direct uygulamasını kapatacağını duyurdu.
Bunun yerine kullanıcılar artık doğrudan Instagram'ın içinden konuşmalarına devam edecek.
Daha önce de Facebook'un içinde bulunan Messenger özelliği ayrı bir uygulamaya dönüşmüş ve milyonlarca kullanıcı bu uygulamayı indirmek zorunda bırakılmıştı.
Instagram'da ise aynı politikayı sürdürmeyen şirket; WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger'ı bir araya getirmeye çalışıyor ve entegrasyon süreci devam ediyor.
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