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Doğasever işletmeci çınar ağacını yapılara dahil etti

Düzce'de işletme sahibi Ali Çubukçu, çay ocağını ve mescidi, doğaya zarar vermemek için iş yerinin çevresindeki çınar ağacını da içine alacak şekilde inşa ettirdi
 18 Mayıs 2019 22:58
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Doğasever işletmeci çınar ağacını yapılara dahil etti

Düzce'de işletme sahibi Ali Çubukçu'nun, çay ocağını ve mescidi, doğaya zarar vermemek için iş yerinin çevresindeki çınar ağacını dahil ederek inşa ettirmesi takdir topluyor.

Akçakoca ilçesinde balık restoranı işleten Çubukçu, iş yerinin bulunduğu alana mescit ve çay ocağı yaptırmak istedi.

Mescit ve çay ocağı yapılması planlanan alanda çınar ağacının bulunması nedeniyle Çubukçu farklı bir proje geliştirdi.

Doğaya zarar vermek istemeyen Çubukçu, yapıları, ağacı da içine alacak şekilde inşa ettirdi.

- "Doğayı muhafaza etmek istedim"

Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinin daha önce butik otel ve doğa kampı alanı olarak işletildiğini söyledi.

Mekanı devraldıktan sonra doğal ortamı bozmadan yeni yapılarla güzelleştirdiğini belirten Çubukçu, "Doğayı seviyorum. Buranın mülk sahibi doğa hayranı insanlardı. Zaten burayı çok özenle yapmışlar. Her metrekaresinde doğayı bozmadan emek sarf etmişler. Yorgunluktan bu işi bıraktılar. Biz buraya geldik. Ben de aynı düşüncede olduğumdan var olanı muhafıza ederek yeni yapılar yapmaya çalıştım." diye konuştu.

Çubukçu, bölgede çınar ağaçları bulunduğunu, bunların işletmeyi güzelleştirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Restoran alanımız oldukça geniş. Harika bir doğaya sahip. Bazı ihtiyaçlar için yapılar yapmak zorunda kaldım ama ağaçlara da zarar vermek istemedim. Durum böyle olunca yapıları yaparken ağaçlara zarar vermeden nasıl yapabiliriz diye düşünerek bir plan tasarladık ve ağaçları yapıların içerisine alarak yaptık.

Yapılar tamamlandıktan sonra müşterilerden olumlu tepki aldık. Özellikle mescidin içinde ağacı görenler çok şaşırıyor. Mescidimiz ihtiyaçtı fakat ağaca da zarar vermedik. Yapıyı bu şekilde inşa edince çevremizden takdir topladık."

Müşterilerin ilk etapta durumu fark etmediğini dile getiren Çubukçu, "Gördüklerinde hemen fotoğraf makinesine sarılıyorlar. Özellikle buranın eski halini bilip şimdiki halini görenler çok şaşırıyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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