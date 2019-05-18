1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İYİ Parti il başkanları İstanbul'da toplanacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:- "23 Mayıs'ta İYİ Partinin tüm il başkanlarını İstanbul İl Başkanımız İstanbul'da topluyor. Sayın İmamoğlu da gelecek. Ne yapabileceğimizi il başkanlarımızla konuşulacak"
 18 Mayıs 2019 23:10
Yazdır
İYİ Parti il başkanları İstanbul'da toplanacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "23 Mayıs'ta İYİ Partinin tüm il başkanlarını İstanbul İl Başkanımız İstanbul'da topluyor. Sayın İmamoğlu da gelecek. Ne yapabileceğimizi il başkanlarımızla konuşulacak." dedi.

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen'i ziyaret eden Akşener, daha sonra partisince bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada partililere hitap eden Akşener, 24 Haziran ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde gidemediği illerde iftar programlarına katıldığını söyledi.

Her iki seçimde de canla başla çalışan tüm parti teşkilatına, kadınlara ve gençlere teşekkür eden Akşener, "Türkiye'nin en güçlü iktidarının iktidarda bulunduğu bir zamanda, her türlü zorlukla beş kuruşsuz, hiçbir yardım alamadığı gibi, çeşitli tehdit ve zorluklarla, iftiralarla karşılaşan bu iyi ve cesur insanlar teşekkür etmek ve 'İYİ Partiyi bana iyi ki de kurdurmuşsunuz.' demek için aranızdayım." dedi.

Çok inatçı olduklarını dile getiren Akşener, "Biz çok gıcık insanlarızdır. Dehşet inat insanlarızdır. Burnumuz düşse yerden almayız. Bu ülkeyi fayda sağlayabilme amaçlı severiz. Benim karşılaştıklarımı sizler biliyorsunuz. Sahada, 81 ilde kardeşlerimin, evlatlarımın, arkadaşların karışılaştıklarını da ben biliyorum." diye konuştu.

Meral Akşener, tüm zorluklara rağmen önlerine bakacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Biz önümüze bakacağız. Başka Türkiye yok. Kırşehirlinin Kırşehir'i terk edip gideceği başka vatan toprağı yok. Ben anası Avşar, babası Savcılı Türkmeni olan, Türkiye'den Yunanistan'a gönderilmiş bir ailenin çocuğuyum. Döndük, geldik. Benim köyümde iki dedemin, anneannemle babaannemin dışında bir büyüğümüzün mezarı yok. Toprak kaybetmenin ne olduğunu biliriz. Gidecek başka bir yerinin olmamasının ne olduğunu biliriz. Ne halt ederlerse etsinler, bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Vallahi de, billahi de böldürmeyeceğiz ama buna karşılık her Kürt'ün terörist olduğu, PKK'lı olduğu gibi bir dili ve tavrı da reddediyorum."

Yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de değinen Akşener, şunları kaydetti:

"23 Mayıs'ta İYİ Parti'nin tüm il başkanlarını İstanbul İl Başkanımız İstanbul'da topluyor. Sayın İmamoğlu da gelecek. Ne yapabileceğimiz il başkanlarımızla konuşulacak. Kalabalık yapmaya gerek yok. Bu salondaki herkese söylüyorum. İstanbul'da kiminiz yaşıyorsa arayayacaksınız, söyleyeceksiniz."

İftara, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İYİ Parti İl Başkanı Göçen ve partililer katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
19 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
19 Mayıs 2019 00:03		 Vatandaş istedi, Bakan Gül talimat verdi
18 Mayıs 2019 23:36
Ziya Selçuk: Altyapı eksiklerimizi gidermemiz lazım
18 Mayıs 2019 23:21		 AK Parti, İzmir il yönetimini açıkladı
18 Mayıs 2019 23:04
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan zekat çağrısı
18 Mayıs 2019 22:43		 İmamoğlu: İstanbul'a hep birlikte hizmet edeceğiz
18 Mayıs 2019 22:38
Binali Yıldırım, iftarını Avcılar'da yaptı
18 Mayıs 2019 22:33		 Erdoğan'dan yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama
18 Mayıs 2019 22:28
Bakan Soylu: İstanbul'da şaibeli bir seçim geçirdik
18 Mayıs 2019 22:23		 Erbaş: Ramazan eğlenceleri teravihleri engellemesin
18 Mayıs 2019 22:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - 19 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları23:51 - Engelli yerine park eden onlarca araç sahibine ceza!23:46 - TARSİM çiftçiler için sesli yanıt sistemikurdu23:41 - Aydos Ormanı'nı piknikçiler çöplüğe çevirdi23:36 - Vatandaş istedi, Bakan Gül talimat verdi23:31 - Belediye anons yaptı, kapalı alanlar bir anda doldu23:26 - Okul yemekhanesindeki dart tahtasından madalya çıkardı23:21 - Ziya Selçuk: Altyapı eksiklerimizi gidermemiz lazım23:16 - MÜSİAD: Seçimlerin yenilenmesini isabetli buluyoruz23:10 - İYİ Parti il başkanları İstanbul'da toplanacak
23:04 - AK Parti, İzmir il yönetimini açıkladı22:58 - Doğasever işletmeci çınar ağacını yapılara dahil etti22:53 - Instagram 'Direct' uygulamasını kapatıyor22:48 - 'İsminiz FETÖ'ye karıştı' diyerek 150 bin lira dolandırdı22:43 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan zekat çağrısı22:38 - İmamoğlu: İstanbul'a hep birlikte hizmet edeceğiz22:33 - Binali Yıldırım, iftarını Avcılar'da yaptı22:28 - Erdoğan'dan yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
19 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
16.05.2019 binali yıldırım'ın protesto edilmesi 5
uçak 1
ıspanak 1
spor taraftarlarının imamoğluna mazbatayı ver demesi 2
yarı cahil 1
ıssız adam 5
sözlükte aktif yazar sayısının azlığı 4
25'inden sonra herkes yaşıttır 3
İker casillas 1
şehit 1
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam