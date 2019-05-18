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Belediye anons yaptı, kapalı alanlar bir anda doldu

Kastamonu o kabusu yeniden yaşadı
 18 Mayıs 2019 23:31
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Belediye anons yaptı, kapalı alanlar bir anda doldu

Kastamonu'da dolu yağışı nedeniyle panik yaşandı. Araç sahipleri, araçlarını doludan korumak için benzin istasyonları ile kapalı alanları doldururken, bazıları ise halı ile araçlarını korumaya çalıştı.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü, bugün öğleden sonra dolu yağışının beklendiğini açıkladı. Bunun üzerine Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesi, anons yaparak vatandaşları dolu yağışına karşı tedbirli olmaları noktasında uyarı. Uyarı üzerine çok sayıda araç sahibi, araçlarını koruyabilmek için kapalı alanları tercih etti. Kapalı alanların dolması üzerine sürücüler, araçlarını benzinliklere çekti. Buralarında dolması üzerine araç sahipleri, kilim, halı, karton gibi malzemelerle araçlarını kaplayarak dolu yağışına karşı korumaya çalıştı.

Araç, İhsangazi ve Yaralıgöz Mevkiinde dolu yağışı etkili oldu

Meteoroloji'nin beklentileri üzerine özellikle Araç, İhsangazi ve Yaralıgöz Mevkiinde dolu yağışı etkili oldu. Bazı sürücüler, dolu yağışına yolda yakalandı. Dolu yağışı nedeniyle ekili araziler zarar gördü. Bir süre devam eden dolu yağışı yerini yağmurlu havaya bıraktı.

Öte yandan, Kastamonu'da geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana gelen dolu yağışında 20 binden fazla araç hasar görürken, çok sayıda ev ve işyerinin cepheleri ile camları da zarar görmüştü. Ayrıca ekili arazilerde kullanılamaz hale gelmişti.
İhlas Haber Ajansı
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