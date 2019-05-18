Aydos Ormanı'nı piknikçiler çöplüğe çevirdi
|18 Mayıs 2019 23:41
|Yazdır
Aydos Ormanı, piknikçilerin attığı çöpler nedeniyle çöplüğe döndü. Harekete geçen belediye ekipleri ormanı temizledi.
Aydos Ormanı'nda, piknikçilerin arkalarında bıraktığı çöpler bölgede kirliliğe yol açtı. Aydos Ormanları'nı düzenli olarak denetleyen Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çöp yığınlarını temizledi. Hafta sonu piknikçilerin bıraktıkları çöpleri toplayan Belediye ekipleri vatandaşların doğaya daha duyarlı olmasını dile getirdi.
Ormanlık alanı temizleyen Kartal Belediyesi Temizlik İşleri'den sorumlu amir Ümit Gürkaya, "Haftasonu piknik yapılıyor sonrasında çöpler bırakılıyor. Biz burada rutin olarak pazartesi, Salı günleri rutin temizliğimizi yapıyoruz. Biz buraları temizliyoruz ama pikniğe gelen vatandaşlardan ricamız çöplerini düzenli bir şekilde toplansınlar, bir araya koysunlar biz de toplayalım. Burada emek veriyoruz uğraşıyoruz. Peşinden bir iki gün sonra yine aynı duruma geliyor. Tabi bunlar üzücü. Vatandaşımızdan bu konuda biraz daha duyarlılık bekliyoruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Belediye anons yaptı, kapalı alanlar bir anda doldu
18 Mayıs 2019 23:31
|Sivas'ta gizemli kayaların sırrı çözülüyor
18 Mayıs 2019 21:58
|Bitlis'in tarihi evleri turizme kazandırılacak
18 Mayıs 2019 21:32
|Edirne'nin ünlü tava ciğerinde 'acı biber' sıkıntısı
18 Mayıs 2019 19:50
|Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
18 Mayıs 2019 19:08
|2 bin yıllık tarih defineciler tarafından yok edildi
18 Mayıs 2019 18:14
|Karadeniz'in apartman köyünden baş döndürücü manzara
18 Mayıs 2019 18:10
|Samsun 'büyük gün'e hazır
18 Mayıs 2019 16:46
|Konya Ovası bu yıl suya doydu
18 Mayıs 2019 16:22
|Evin altından yeraltı şehri çıktı
18 Mayıs 2019 15:39