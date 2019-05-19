Erdoğan: Zehra hanıma sorun, ASDEP alımı ne aşamada?

Cumhurbaşkanı >Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda gençlerle bir araya geldi.

Bir öğrenci Erdoğan'a şu soruyu yöneltti.

"ASDEP'le ilgili olarak 2018 yılında, sizin 4 bin alım yapılacağı şeklinde bir açıklamanız oldu. ASDEP dolaysıyla ailelere psikoojik çok güzel destekler sunuluyor. Ama bu 4 bin kişinin alımı hala yapılmadı. Bununla ilgili bir çalışma yürütülüyor mu?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Şuanda bir çalışmanın olduğunu biliyorum ama hangi safhada olduğunu bilmiyorum. Onu da inşallah Zehra hanımdan öğreniriz ve neticeyi sizlerle paylaşırız.

Özel kalem de bunun notu almıştır. (Özel kaleme dönerek) ASDEP ile ilgili 4 bin kişinin alım konusunu Zehra hanımla görüşün içerde, bakalım ne safhada"