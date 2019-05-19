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Erdoğan: Zehra hanıma sorun, ASDEP alımı ne aşamada?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASDEP alımıyla ilgili olarak bilgi almak isteyen bir gence şu yanıtı verdi: Bir hazırlık olduğunu biliyorum ama hangi aşamada bilmiyorum. Onu da inşallah Zehra hanımdan öğreniriz
 19 Mayıs 2019 02:57
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Erdoğan: Zehra hanıma sorun, ASDEP alımı ne aşamada?

Cumhurbaşkanı >Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda gençlerle bir araya geldi.

Bir öğrenci Erdoğan'a şu soruyu yöneltti.

"ASDEP'le ilgili olarak 2018 yılında, sizin 4 bin alım yapılacağı şeklinde bir açıklamanız oldu. ASDEP dolaysıyla ailelere psikoojik çok güzel destekler sunuluyor. Ama bu 4 bin kişinin alımı hala yapılmadı. Bununla ilgili bir çalışma yürütülüyor mu?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Şuanda bir çalışmanın olduğunu biliyorum ama hangi safhada olduğunu bilmiyorum. Onu da inşallah Zehra hanımdan öğreniriz ve neticeyi sizlerle paylaşırız.

Özel kalem de bunun notu almıştır. (Özel kaleme dönerek) ASDEP ile ilgili 4 bin kişinin alım konusunu Zehra hanımla görüşün içerde, bakalım ne safhada"


4 bin ASDEP alımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu
Memurlar.Net
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