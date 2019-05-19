Erdoğan: Zehra hanıma sorun, ASDEP alımı ne aşamada?
|19 Mayıs 2019 02:57
|Yazdır
Cumhurbaşkanı >Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda gençlerle bir araya geldi.
Bir öğrenci Erdoğan'a şu soruyu yöneltti.
"ASDEP'le ilgili olarak 2018 yılında, sizin 4 bin alım yapılacağı şeklinde bir açıklamanız oldu. ASDEP dolaysıyla ailelere psikoojik çok güzel destekler sunuluyor. Ama bu 4 bin kişinin alımı hala yapılmadı. Bununla ilgili bir çalışma yürütülüyor mu?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Şuanda bir çalışmanın olduğunu biliyorum ama hangi safhada olduğunu bilmiyorum. Onu da inşallah Zehra hanımdan öğreniriz ve neticeyi sizlerle paylaşırız.
Özel kalem de bunun notu almıştır. (Özel kaleme dönerek) ASDEP ile ilgili 4 bin kişinin alım konusunu Zehra hanımla görüşün içerde, bakalım ne safhada"
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan: Kanal İstanbul'dan geri adım atmayacağız
19 Mayıs 2019 02:46
|19 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
19 Mayıs 2019 00:03
|Vatandaş istedi, Bakan Gül talimat verdi
18 Mayıs 2019 23:36
|Ziya Selçuk: Altyapı eksiklerimizi gidermemiz lazım
18 Mayıs 2019 23:21
|İYİ Parti il başkanları İstanbul'da toplanacak
18 Mayıs 2019 23:10
|AK Parti, İzmir il yönetimini açıkladı
18 Mayıs 2019 23:04
|Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan zekat çağrısı
18 Mayıs 2019 22:43
|İmamoğlu: İstanbul'a hep birlikte hizmet edeceğiz
18 Mayıs 2019 22:38
|Binali Yıldırım, iftarını Avcılar'da yaptı
18 Mayıs 2019 22:33
|Erdoğan'dan yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama
18 Mayıs 2019 22:28