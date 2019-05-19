Erdoğan: SİHA'nın balinasını üretiyoruz. Bu felaket bir şey

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir öğrencinin savunma sanayi konusunda geçmişte yaşananlara dikkati çekip Türkiye'nin de ambargo uygulayabilecek seviyeye gelip gelemeyeceği sorusuna, şu cevabı verdi:

"Bir defa sene 74, sene 2019... Biz şimdi 74'te değiliz. 74'te bizim telsizimiz bile yoktu. Amerika'nın verdiği telsizlerle askerimiz Kıbrıs Harekatı'nı yapmıştı ve hemen bir susturma tekniğini uyguladı malum dostlarımız ve bizim orada telsizlerimiz çalışmadı. Telsizlerimiz çalışmayınca Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra o bize neyi kazandırdı? ASELSAN'ı kazandırdı. ASELSAN böyle kuruldu. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Onu geçelim gelelim bu dönemlere. Biz terörle mücadelede özellikle insansız hava aracı istedik. Kimden? Stratejik ortağımızdan. Maalesef bize insansız hava aracı dahi vermediler. Ben kendilerini ziyarette kendilerine bunu anlattığım zaman yine vermediler. En sonunda Bush döneminde, yani Obama'dan önce, Bush'la yaptığım görüşmede bana '48 saatliğine size tahsis edebiliriz.' dedi insansız hava aracını. Çünkü insansız hava aracını daha çok koordinatların tespitinde kullanıyoruz. Ondan sonra da belirlenen koordinatlara uçaklarımız vuruşunu yapıyor. SİHA'lar vardı, onu zaten kimseye vermiyorlardı. İsimlerini vermem gerekmez. Bu bizi nereye getirdi? Türkiye kendi insansız hava aracını üretir noktaya getirdi. Onunla kalmadık arkadan SİHA'lar yine Türkiye'de üretilir hale geldi. İHA'yı ve SİHA'yı Türkiye ürettikten sonra bizim terörle mücadelemiz katladı ve öyle bir noktaya geldik ki biz şu anda SİHA'yı, İHA'yı ihraç eder hale geldik. Şu anda biz ihraç ediyoruz. Hele şimdi bir de daha da öteye geçiyoruz SİHA'nın balinasını üretiyoruz. Bu felaket bir şey. Bu balinanın her iki tarafında 1,5 ton ağırlığında bombalar yerleşiyor, toplam ağırlığı 5 ton, böyle kalkıyor ve insansız gereğini yapıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş başına geldiklerinde savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 20'lerde olduğunu, şu anda ise yüzde 68 yerlilik oranına ulaştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Dediğim bütün o üretilen şeyler de altyapı, gövdeler, bunlar, Eskişehir ciddi manada merkez oldu, Ankara merkez oldu. Şimdi TAI'nin çok önemli çalışmaları var, TAI'nin çok önemli çalışmaları var ama biz bunları yeterli bulmuyoruz. Bizim yaptırım uygulama noktasına geldiğimizde hangi alanda neyin yaptırımını uygulayacağımızın hesabını çok iyi yapmamız lazım. Biliyorsunuz savaşın da bir matematiği vardır. Onu da iyi uygulamamız lazım. Ona göre de adımlarımızı atacağız, atıyoruz. Şu anda işte Suriye'de bakın bugün yoğun bir şekilde gerekli dersleri veriyoruz. Şimdi, şimdi, yeni. Vermeye devam edeceğiz. Durmak yok. Artık biz 'şunu verirler mi, bunu verirler mi?' diye düşünmüyoruz. Niye? Elhamdülillah elimizde var ama çok daha güçlü olmamız lazım. Eğer gücünüz olursa karşı taraf ne yapar? Caydırıcılık çok önemli. Bu caydırıcılığı yapmamız lazım. Bunu başarılı şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda gençlerle bir araya geldi.